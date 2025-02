"Đột nhập" nhà mới của Xoài Non, quay đến phòng tắm thì để lộ bí mật với Gil Lê vì phát ngôn hớ hênh này

Mới đây, MisThy đã chia sẻ vlog đến thăm nhà mới của Xoài Non. Trong đoạn clip, MisThy được chủ nhà dẫn tham quan mọi ngóc ngách trong căn nhà. Cơ ngơi mới của Xoài Non sử dụng màu trắng làm chủ đạo, bên trong có đầy đủ nội thất sang xịn mịn, trong đó có cả tủ trưng túi hiệu và phụ kiện đắt đỏ.

Khi đến phòng tắm, MisThy không khỏi xuýt xoa vì cách trang trí, đồ dùng tiện nghi bên trong. Gây chú ý cho MisThy chính là chiếc bồn tắm sang trọng có kích cỡ khá lớn. Vừa bước vào, MisThy tinh ý nhận ra bồn tắm được thường xuyên sử dụng. Nghe câu nói này, Xoài Non liền buột miệng: "Tụi em vẫn hay tắm bồn...". Khi Xoài Non chưa nói hết câu, MisThy liền "nhảy số" vì cụm từ "tụi em" của chủ nhà. Không nói cũng biết, mối quan hệ giữa Xoài Non và Gil Lê quá rõ ràng, thế nên câu nói hớ hênh của hot girl 2k2 khiến MisThy không suy nghĩ mới lạ.

Bị MisThy "dí" hỏi, Xoài Non ban đầu cười ngại. Người yêu Gil Lê nguợng ngùng nắm tay MisThy rồi mới bắt đầu lúng túng giải thích. Xoài Non "chống chế" bằng lý do "tụi em" ở đây chính là người trong nhà mà thôi. Dù Xoài Non đã cố gắng giải thích nhưng bên dưới đoạn clip, netizen réo tên Gil Lê liên tục và rôm rả về mối quan hệ giữa cả hai.

Clip: Xoài Non giải thích với MisThy sau câu nói hớ hênh của mình

Biểu cảm ngượng ngùng và hơi lúng túng sau câu nói hớ hênh của Xoài Non

Dù cố gắng giải thích nhưng MisThy và cư dân mạng tin hay không là một chuyện

Trước đó, Xoài Non gây tranh cãi khi tỉnh bơ nhờ Gil Lê lấy giúp khăn tắm ngay trên livestream. Cụ thể, trong lúc Gil Lê đang giao lưu với người hâm mộ, thì bất ngờ có tiếng của một cô gái lọt vào, không ai khác chính là Xoài Non. Cô gọi: "Ba ơi, ba ơi".

Ngay lập tức, Gil Lê thoáng chút bối rối, vội nhắc khéo: "Ơi, đang livestream em ơi". Điều này khiến nhiều fan không khỏi suy đoán, phải chăng Gil Lê lo sợ bị lộ chuyện ở cạnh nhau hoặc sợ Xoài Non "lỡ miệng" nói điều gì đó không nên?

Thế nhưng, có vẻ như hot girl 2K2 không hề nghe thấy tín hiệu cảnh báo, bởi ngay sau đó, cô nàng vẫn hồn nhiên nói tiếp: "Ba lấy giùm em cái khăn tắm đi, em lạnh lắm!". Lúc này, Gil Lê chỉ biết kiên nhẫn nhắc lại lần nữa: "Đang livestream nha!". Mãi đến khi nhận ra tình huống có phần "hớ hênh", Xoài Non mới phản ứng: "Đang livestream hả?", rồi sau đó mới chịu im lặng. Về phía Gil Lê, sau một thoáng ngại ngùng, ca sĩ chỉ cười trừ và tiếp tục tương tác với người hâm mộ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Xoài Non - Gil Lê ngày càng thoải mái trong việc thể hiện tình cảm

Hai tình huống này khi đặt cạnh nhau lập tức làm dấy lên tranh cãi gay gắt về mức độ "thoải mái" của Xoài Non khi công khai những khoảnh khắc thân mật riêng tư trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng, trong một mối quan hệ, việc các cặp đôi có những khoảnh khắc gần gũi là điều hoàn toàn bình thường.

Tuy nhiên, với người nổi tiếng, nhất là khi cả hai vẫn chưa từng chính thức công khai chuyện tình cảm, thì những tình huống như thế này lại khiến công chúng có nhiều ý kiến trái chiều. Một số netizen cho rằng Xoài Non có phần quá vô tư khi thể hiện sự thân mật trên không gian mạng, vô tình khiến mối quan hệ của cả hai bị chú ý quá mức và dễ vướng thị phi không đáng có.

Chuyện Xoài Non thể hiện tình cảm không ai cấm cản nhưng vô tư phơi bày sự thân mật đáng lẽ nên riêng tư thì vô tình gây nên tranh cãi

Gil Lê và Xoài Non bị bắt gặp "khóa môi" trên sân pickleball vào tháng 8/2024. Kể từ đó, cả hai ngày càng thoải mái xuất hiện cùng nhau hơn. Tại sự kiện ra mắt Chị Đẹp mùa 2, Xoài Non đến ủng hộ Gil Lê và được chính Gil Lê giới thiệu là "người yêu" với đàn chị. Không những vậy, suốt hành trình Gil Lê tham gia ghi hình, Xoài Non mang food truck để tiếp sức. Trước đó, cả hai cũng từng bị bắt gặp ôm nhau tình tứ ở trường quay.

Kể từ khi ngầm thừa nhận quan hệ vào tháng 10/2024, Gil Lê và Xoài Non đã đồng hành cùng nhau trong cả công việc và cuộc sống. Gil Lê thể hiện sự nghiêm túc với hot girl sinh năm 2002 bằng cách thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động gia đình người đẹp như sinh nhật người thân, các dịp giỗ chạp ở quê nhà, giới thiệu cô với bạn bè, đồng nghiệp. Đáp lại, Xoài Non cho biết cô mong muốn sớm được cầu hôn và tiến tới hôn nhân với người yêu.

Dù vướng nghi vấn hẹn hò với nhiều mỹ nhân nhưng Gil Lê chỉ công khai mỗi Xoài Non với công chúng

Vào ngày Lễ Tình Nhân năm nay, showbiz Việt tiếp tục chứng kiến hàng loạt màn phát "cẩu lương" ngọt lịm, nhưng nổi bật nhất chắc chắn phải kể đến khoảnh khắc mà Xoài Non dành cho Gil Lê. Hotgirl đình đám đã đăng tải bức ảnh tình tứ bên Gil Lê cùng dòng trạng thái ngọt ngào, khiến dân mạng rần rần không ngớt.

Trong bức hình, Xoài Non quàng tay ôm chặt Gil Lê từ phía sau, áp mặt vào má người bạn đồng hành với nụ cười rạng rỡ. Cả hai diện trang phục ton-sur-ton màu nâu trầm ấm áp giữa bối cảnh lãng mạn. Không chỉ visual xinh đẹp của cặp đôi gây bão, mà dòng trạng thái đi kèm của Xoài Non mới là thứ khiến fan "lụi tim": "Anh là phần ngọt ngào nhất cuộc đời em. Chúc mừng Ngày Lễ Tình Nhân!".

Chuyện tình cảm của Xoài Non và Gil Lê được nhiều người ủng hộ