'Đột nhập' máy bay Ngày tận thế của Mỹ

Máy bay Ngày tận thế của Mỹ là chiếc Boeing E-4B Nightwatch đóng vai trò trung tâm chỉ huy bay, được thiết kế để hoạt động ngay cả trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Chính trị gia và nhà phân tích người Anh George Galloway vừa tuyên bố trên mạng xã hội X rằng chiếc máy bay này đã được điều tới khu vực Trung Đông, có thể mang theo vũ khí hạt nhân.

Một chiếc máy bay E-4B trên đường băng tại căn cứ không quân Travis (California). Ảnh: Louis Briscese.

Được mệnh danh là tổng hành dinh quốc gia trên không, các máy bay E-4B được trang bị hệ thống liên lạc đặc biệt, đảm bảo Tổng thống Mỹ có thể duy trì kết nối với hạm đội tàu ngầm hạt nhân ngay cả khi hệ thống liên lạc mặt đất bị phá hủy.

Trên máy bay có nhiều chuyên gia quân sự, chiến lược gia và chuyên viên liên lạc, hướng dẫn tổng thống vượt qua những ngày đầu tiên của cuộc chiến hạt nhân.

Boeing E-4B Nightwatch thực chất là phiên bản quân sự hóa của máy bay thương mại Boeing 747-200.

Theo không quân Mỹ, mỗi chiếc E-4B có giá thành chế tạo là hơn 220 triệu USD. Phi hành đoàn tiêu chuẩn gồm 60 người với 15 chuyên ngành khác nhau.

Năm 2022, không quân Mỹ đưa vào sử dụng một thiết bị mô phỏng E-4B trị giá 9,5 triệu USD để huấn luyện phi công, kỹ sư bay và các thành viên phi hành đoàn khác vận hành máy bay.

Theo Business Insider , số tiền để vận hành E-4B trong một giờ là 160.000 USD. Vì vậy, đây là chiếc máy bay đắt đỏ nhất của không quân Mỹ. E-4B có thể tiếp nhiên liệu trên không, cho phép máy bay bay liên tục trong vài ngày. Vỏ máy bay có tính năng che chắn nhiệt và hạt nhân, trong khi hệ thống điện có thể chịu được xung điện từ.

E-4B được giới thiệu sở hữu khả năng liên lạc vượt trội hơn cả Air Force One, với khoảng 67 ăng-ten và đĩa vệ tinh trong vòm radar.

Không gian bên trong E-4B.

Không quân Mỹ có ít nhất 4 chiếc E-4B luôn túc trực mọi thời điểm, sẵn sàng đưa tổng thống lên khi có tình huống khẩn cấp. Máy bay chỉ được kích hoạt trong tình huống khẩn cấp thực sự. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng được cho bay để duy trì năng lực của phi hành đoàn và kiểm tra các hệ thống.

Tổng hành dinh quốc gia trên không bao gồm phòng chỉ huy, phòng hội nghị, phòng họp giao ban, khu vực làm việc của nhóm vận hành, phòng truyền thông và khu vực nghỉ ngơi. Máy bay có thể chứa tới 112 người. Khu vực nghỉ ngơi có 18 giường tầng dành cho phi hành đoàn. Lãnh đạo cấp cao được bố trí khu vực riêng.

Đầu tháng 1 năm nay, trang Money Control cho biết một chiếc E-4B đã được phát hiện cất cánh từ căn cứ không quân Offutt (thành phố Omaha, bang Nebraska) và hạ cánh xuống căn cứ không quân hỗn hợp Andrews tại bang Maryland, gần Washington D.C. Sau đó, máy bay bay sang sân bay quốc tế Los Angeles tại bang California vào ngày 8/1. Đoạn video quay cảnh máy bay đến sân bay Los Angeles được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth có mặt trên máy bay trong hành trình cùng đoàn báo chí tháp tùng, đến Los Angeles để gặp các lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ.