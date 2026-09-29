HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đốt nhà, khóa cửa ép con gái chết chung, người đàn ông lãnh 13 năm tù

Huỳnh Thủy
|

Sau khi đổ dầu hỏa, châm lửa đốt nhà, người cha khóa cửa, gom vật dụng dễ cháy chặn lối ra vào nhằm ép con gái chết chung. May mắn, nạn nhân được hàng xóm phá cửa cứu.

Ngày 28/9, tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, cơ quan này vừa phối hợp TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử Hồ Xuân Nhàn về tội “Giết người”.

Cha đốt nhà , ép con gái chết chung: Án mạng kinh hoàng ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Kiểm sát viên luận tội đối với bị cáo Hồ Xuân Nhàn. Ảnh: VKSND Đắk Lắk.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Lắk, sáng 30/11/2025, đối tượng Nhàn sử dụng ma túy dẫn đến ảo giác, đồng thời xảy ra mâu thuẫn trong gia đình.

Trong lúc mất kiểm soát, đối tượng này đổ dầu hỏa vào quần áo rồi đe dọa đốt nhà, khiến cha mẹ và các con hoảng sợ bỏ chạy.

Sau đó, đối tượng Nhàn gọi cháu H.X.U. (SN 2010, con gái ruột của Nhàn) vào phòng ngủ rồi chốt khóa các cửa. Đối tượng Nhàn gom nhiều vật dụng dễ cháy chặn lối ra vào, sau đó châm lửa đốt nhà với ý định ép cháu U. chết chung.

Mặc cho con gái gào khóc, van xin, Nhàn vẫn châm lửa rồi bỏ mặc cháu U. trong căn phòng đang cháy.

Phát hiện sự việc, những người hàng xóm nhanh chóng phá cửa, dập lửa và đưa cháu U. ra ngoài an toàn.

Sau khi đốt nhà, đối tượng Nhàn cầm dao, mở van bình gas để cố thủ và chống đối lực lượng Công an xã. Sau quá trình vận động, lực lượng Công an xã đã khống chế đối tượng Nhàn, đưa về trụ sở làm việc.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên làm rõ hành vi phạm tội và các tình tiết liên quan. Căn cứ hồ sơ, chứng cứ và kết quả tranh tụng, HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt đối tượng Hồ Xuân Nhàn 13 năm tù về tội “Giết người”.

Tags

xuân nhàn

giết người

TAND tỉnh Đắk Lắk

Viện kiểm sát nhân dân

Đắk Lắk.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

02:14
SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

01:37
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

01:32
Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

01:25
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại