Đợt mưa lớn ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ khi nào chấm dứt?

Mưa lớn những ngày qua gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều nơi ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ, nhưng dự báo mưa sẽ giảm dần cả về diện và cường độ trong những ngày tới.

Hôm nay (17/9), Phú Thọ, TP Hà Nội, Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông . Lượng mưa từ 7h đến 15h ngày 17/9 có nơi trên 130mm như các trạm An Bình (Phú Thọ) 155,2mm; Thạch Bình (Ninh Bình) 160,4mm; Thiệu Hợp (Thanh Hóa) 131,8mm…

Tuy nhiên, theo TS Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Khí hậu - Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, đợt mưa kéo dài này đang bước vào giai đoạn kết thúc.

Từ đêm 17/9, ở Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ lượng mưa sẽ giảm về diện và cường độ. Sang ngày 18/9, mưa chủ yếu còn dưới dạng mưa rào và dông, không còn duy trì trạng thái mưa lớn liên tục trên diện rộng như những ngày vừa qua.

“Đợt mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày này cơ bản chấm dứt, dù trong vài ngày sau vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào hoặc dông cục bộ vào từng thời điểm”, TS Kiên thông tin.

Mưa lớn ở Hà Nội cũng như các tỉnh, thành miền Bắc sắp giảm về diện và cường độ. (Ảnh: Viên Minh)

Nhận định chi tiết diễn biến mưa trong những ngày tới, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, từ chiều tối 17/9 đến sáng 18/9, phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên; các tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, TP Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ mưa rất to trên 150mm.

Các nơi khác ở Bắc Bộ mưa rào và dông, lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Từ chiều tối 17/9 đến ngày 18/9, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 180mm.

Từ đêm 18/9 đến ngày 19/9, mưa vừa, mưa to và dông còn xảy ra tại Nghệ An đến TP Huế, lượng mưa 30-60mm, cục bộ mưa rất to trên 100mm. Nguy cơ mưa cường độ lớn trên 100mm chỉ trong 3 giờ.

Ngoài ra, chiều tối và tối 17/9, cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và tỉnh Khánh Hòa mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm.

Đêm 19/9 và ngày 20/9, Hà Tĩnh đến TP Huế mưa vừa và dông, lượng mưa 20-40mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 100mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cũng phát đi bản tin cảnh báo lũ trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An.

Theo đó, lũ ở hạ lưu sông Hoàng Long, sông Đáy (Ninh Bình) đang lên và ở mức xấp xỉ báo động (BĐ)3 đến trên mức BĐ3; hạ lưu sông Bưởi, sông Mã (Thanh Hóa) đang lên, thượng lưu sông Chu (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An) đang xuống.

Mực nước lúc 13h ngày 17/9 trên sông Bôi tại trạm Hưng Thi 12,90m, dưới BĐ3 0,10m; sông Hoàng Long tại trạm Bến Đế 4,58m, trên BĐ3 0,58m; sông Bưởi tại trạm Kim Tân 13,24m, trên BĐ3 1,24m; sông Mã tại trạm Giàng 5,49m, xấp xỉ BĐ2; sông Chu tại trạm Bái Thượng 15,30m, trên BĐ1 0,30m; sông Cả tại Mường Xén 138,09m, trên BĐ1 0,09m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ ở hạ lưu sông Mã tiếp tục lên và ở trên mức BĐ2 và tiếp tục dao động ở trên mức BĐ2 trong 12-24 giờ tiếp theo. Trong 24-36 giờ tiếp theo, lũ ở hạ lưu sông Mã xuống dưới mức BĐ2.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Hoàng Long, sông Đáy, hạ lưu sông Bưởi biến đổi chậm và ở mức cao trên BĐ3; thượng lưu sông Chu, sông Cả dao động ở trên mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông của các xã, phường:

Ninh Bình: Gia Phong, Gia Hưng, Gia Lâm, Nho Quan, Phú Sơn, Gia Tường, Gia Viễn, Đại Hoàng, Gia Trấn, Hoa Lư, Tam Chúc, Nguyễn Uý, Kim Bảng, Lý Thường Kiệt, Phù Vân, Phủ Lý, Châu Sơn, Tân Thanh, Thanh Lâm, Phong Doanh, Ý Yên, Hoa Lư, Yên Đồng, Phường Đông.

Thanh Hóa: Nam Xuân, Trung Thành, Trung Sơn, Hồi Xuân, Thiên phủ, Quý Lương, Điền Lư, Thiết ống, Cẩm Thạch, Cẩm Tú, Cẩm Thuỷ, Cẩm Vân, Vĩnh Lộc, Biện Thượng, Quý Lộc, Yên Trường, Yên Định, Định Tân, Định Hòa, Yên Phú, Yên Ninh, Thiệu Quang, Hoằng Giang, Hoằng Lộc, Hoằng Châu, Hoằng Thanh, Đông Tiến, Hàm Rồng, Hạc Thành, Quảng Phú, Nguyệt Viên, Thạch Quảng, Thạch Bình, Thành Vinh, Kim Tân, Tây Đô, Vĩnh Lộc, Vân Du, Nông Cống, Thăng Bình, Trường Văn, Trung Chính, Thắng Lợi, Tượng Lĩnh, Quảng Chính, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Ngọc Sơn, Thường Xuân, Tân Thành, Thắng lộc, Lương Sơn, Luận Thành, Xuân Chinh, Vạn Xuân, Lam Sơn, Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thọ Lập, Xuân Tín, Xuân Lập, Thiệu Toán, Thiệu Trung, Thiệu Hóa, Thiệu Tiến, Thiệu Quang.