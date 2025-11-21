Đột kích vào nhà dân, cảnh sát triệt phá đường dây sữa giả chỉ hoạt động vào đêm và sáng sớm, tiêu hủy 400 lít sữa pha chế từ hóa chất

Ảnh minh họa

Cơ quan Thực phẩm Punjab (PFA) đã tiến hành một cuộc đột kích quy mô tại một ngôi nhà dân cư ở khu vực Nattoki, ngoại ô Lahore (Pakistan), phát hiện một cơ sở bí mật sản xuất sữa tổng hợp độc hại cung cấp cho các cửa hàng trên khắp thành phố. Vụ việc được triển khai sau thời gian giám sát kéo dài, tiến hành vào đêm 16/11/2025.

Theo Tổng giám đốc PFA Asim Javed, cơ sở này hoạt động vào đêm khuya và sáng sớm nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Các đối tượng đã pha trộn bột chứa hóa chất, nước và bơ ghee kém chất lượng để sản xuất sữa giả trước khi phân phối ra thị trường.

Trong quá trình kiểm tra hiện trường, các đội nghiệp vụ của PFA đã thu giữ và tiêu hủy 400 lít sữa pha trộn, một xe tải vận chuyển, nhiều thùng kim loại chứa sữa, cùng 32 bao bột và 55 bao tải rỗng. Các mẫu hóa chất dùng để pha chế, hỗn hợp làm đặc và ghee nhiễm bẩn cũng bị thu hồi. Kiểm tra nhanh tại chỗ xác nhận sản phẩm hoàn toàn không phù hợp để tiêu thụ và có thể gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.

Một nghi phạm đã bị bắt quả tang khi đang tiến hành pha trộn. PFA đã lập hồ sơ vụ án và tiếp tục điều tra nhằm truy tìm những thành viên khác trong mạng lưới sản xuất và phân phối sữa giả.

Ông Asim Javed nhấn mạnh:

“Các thành phần được sử dụng trong loại sữa này chứa nguy cơ cao đối với sức khỏe cộng đồng. Hoạt động triệt phá nằm trong chiến dịch đảm bảo an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Punjab Maryam Nawaz chỉ đạo, nhằm loại bỏ hoàn toàn tình trạng pha trộn thực phẩm tại Lahore.”

PFA kêu gọi người dân tích cực phối hợp bằng cách báo cáo các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến thực phẩm giả thông qua đường dây nóng 1223 hoặc hộp thư chính thức trên Facebook. Đồng thời cho biết một chính sách mới theo chuẩn quốc tế đang được triển khai để kiểm soát nguồn cung và nâng cao chất lượng sữa trên toàn tỉnh Punjab.

Vụ việc cho thấy các đối tượng làm giả thực phẩm đã chuyển sang hoạt động tinh vi, giấu quy trình sản xuất ngay trong khu dân cư nhằm tránh bị phát hiện. PFA khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất và siết chặt quản lý chuỗi cung ứng nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.