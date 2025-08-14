Đột kích tư gia viên chức quy hoạch đô thị lương tháng chưa đến 26 triệu, tịch thu núi tiền mặt 25,5 tỷ, vàng bạc và kim cương trị giá 69 tỷ đồng

Theo thông tin công bố, vào tháng 5, ED thu giữ khoảng 8,6 crore rupee tiền mặt (tương đương 25,5 tỷ đồng) cùng kim cương, trang sức gắn kim cương và vàng bạc trị giá 23,25 crore rupee (khoảng 69 tỷ đồng) tại nhà ông Y. S. Reddy, Phó Giám đốc Quy hoạch Đô thị thuộc Ủy ban Đô thị Thành phố Vasai–Virar (VVMC).

Tháng 4/2016, ông Reddy từng bị Cục Chống Tham nhũng tại Thane bắt giữ vì cáo buộc hối lộ 25 lakh rupee (khoảng 750 triệu đồng) cho một nghị viên đảng Shiv Sena nhằm chặn các thủ tục tố tụng chống lại mình.

Tên của Reddy xuất hiện trong hồ sơ ED sau khi cơ quan này xem xét đơn khiếu nại của một số Phó Ủy viên VVMC liên quan 41 công trình nhà ở kết hợp thương mại xây dựng trái phép tại khu Agrawal Nagar, thành phố Nalasopara.

Ông đã làm việc tại phòng quy hoạch đô thị hơn 10 năm, hưởng lương khoảng 85.000 rupee/tháng (khoảng 25,5 triệu đồng). Ông bị nghi ngờ tiếp tay cho các chủ thầu hợp thức hóa giấy tờ trái pháp luật.

Theo ED, các tài liệu thu giữ trong đợt khám xét cho thấy một vụ lừa đảo lớn liên quan tới xây dựng trái phép ở khu vực Vasai–Virar. Cơ quan này đã triệu tập hơn 10 người để phục vụ điều tra, trong đó có Reddy và nhiều cá nhân khác.

Thông cáo của ED nêu rõ 41 tòa nhà trái phép được xây trên quỹ đất quy hoạch làm nhà máy xử lý nước thải và bãi rác theo kế hoạch phát triển được phê duyệt của thành phố. Các chủ thầu đã lừa dối người dân bằng cách dựng công trình trên khu đất này, sau đó bán lại bằng giấy tờ phê duyệt giả mạo.

Dù biết rõ các công trình không được cấp phép và sẽ bị phá dỡ, các chủ thầu vẫn rao bán phòng cho người dân, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Ngày 20/2/2025, toàn bộ 41 tòa nhà đã bị phá theo lệnh của Tòa án Tối cao Bombay, phán quyết này sau đó được Tòa án Tối cao Ấn Độ giữ nguyên. Nhiều hộ gia đình mất nhà ở sau khi cưỡng chế.

Theo India Express