Đột kích tư gia nữ kế toán, tịch thu 18,8 kg vàng trị giá 70 tỷ đồng, 14 tỷ đồng tiền mặt ‘chất như núi’, 2 xe Audi

Theo phán quyết của Tòa án Hình sự Ireland, bị cáo Svethana Bahtijeva (39 tuổi) nhận mức án 5 năm tù vì hỗ trợ đường dây buôn bán ma túy do chồng là Farhat Bahtijeva điều hành.

Theo hồ sơ vụ án, lực lượng chức năng đã thu giữ 18,8 kg vàng thỏi (tương đương khoảng 70 tỷ VNĐ tính theo giá ngày 21/12) được cất giữ trong các két an toàn.

Ngoài ra, gần 458.650 euro tiền mặt (khoảng 14 tỷ đồng) với nhiều mệnh giá khác nhau cũng bị thu giữ. Hai ô tô Audi A8.4 và Audi A5 được xác định là tài sản từ nguồn tiền phạm pháp cũng bị tịch thu.

Trong các két an toàn còn phát hiện nhiều giấy tờ tùy thân giả và thẻ ghi nợ mang tên người chồng Farhat Bahtijeva. Y từng bị đưa ra xét xử nhưng đã bỏ trốn khỏi Ireland sau khi được tại ngoại.

Mẹ của bị cáo, bà Jelene Idele (59 tuổi), cũng bị truy tố vì liên quan đến việc cất giữ tài sản phạm pháp. Tuy nhiên, tòa án chấp nhận rằng vai trò của bà Idele mang tính hạn chế.

Quá trình điều tra cho thấy gia đình Bahtijeva mua căn nhà tại Lucan hoàn toàn bằng tiền mặt, trị giá 250.000 euro (khoảng 7,7 tỷ đồng). Khi khám xét, cảnh sát phát hiện hơn 58.000 euro (1,7 tỷ đồng) giấu trong hộp đựng đồ ăn và lượng lớn ma túy.

Tại tòa, Svethana Bahtijeva khai rằng cô bị chồng kiểm soát, làm theo chỉ đạo mở các két an toàn đứng tên mình và chỉ thực hiện việc cất giữ tiền, vàng mà không trực tiếp hưởng lợi. Tuy nhiên, thẩm phán Martin Nolan nhận định bị cáo “biết rõ chuyện gì đang xảy ra” và là “người tham gia tích cực”.

Tòa án cũng ra lệnh sung công toàn bộ số vàng thỏi, tiền mặt và hai chiếc xe Audi nói trên cho nhà nước.

Theo Gript