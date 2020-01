Đột kích trường gà ngày mùng 4 Tết, công an bắt quả tang 26 người đá gà ăn tiền

Ngày 28/1 (mùng 4 Tết), Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Cà Mau xác nhận đơn vị vừa triệt phá 1 trường gà, bắt quả tang 26 đối tượng đang say sưa sát phạt.



Theo thông tin ban đầu, trưa 28/1, lực lượng làm nhiệm vụ của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bất ngờ "đột kích" trường gà thuộc ấp Tân Thuộc, xã An Xuyên, TP Cà Mau.

Nhiều gà đá được các đối tượng mang theo để sát phạt

Lúc này, công an bắt quả tang 26 đối tượng đang đá gà, tạm giữ 24 triệu đồng, 20 xe máy, 5 con gà đá… cùng một số tang vật có liên quan.



Theo một nguồn tin cho hay, trường gà được tổ chức ở giữa đồng, lúc đột kích có khoảng 50 người đang đá gà. Tuy nhiên, do địa hình nhiều khó khăn, công ai phải lội qua mương nước để áp sát trường gà… Song song đó, khi phát hiện công an, nhiều con bạc đã chạy thoát thân và công an đã bắt giữ được 26 đối tượng đá gà ăn tiền.

Hiện, sự việc đang được quan quan chức năng xử lý theo quy định.