Đột kích quán karaoke, phát hiện đường dây mua bán dâm

Ngày 28-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an xã An Khánh (TP Hà Nội) khởi tố bị can, bắt tạm giam 19 bị can về các tội Chứa mại dâm, Môi giới mại dâm, Mua dâm người dưới 18 tuổi.



Cảnh sát đột kích quán karaoke. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cảnh sát, trước đó, ngày 11-11, Đội 3 Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an xã An Khánh đồng loạt kiểm tra hành chính các cơ sở Karaoke Ba Sao, Karaoke Amazing, nhà nghỉ Bảo Ngọc và nhà nghỉ Ngọc Ánh (không biển hiệu), khi nghi vấn có hoạt động mại dâm. Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Đấu tranh tại chỗ, các đối tượng khai nhận được môi giới sau khi sử dụng dịch vụ tại các quán karaoke Ba Sao, Alibaba, Amazing, F1.

Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập 86 đối tượng liên quan (chủ cơ sở, nhân viên, gái bán dâm, khách mua dâm...) về trụ sở để xác minh.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận các quán karaoke, nhà nghỉ nêu trên không đăng ký kinh doanh, thường xuyên đóng cửa, chỉ mở khi có khách quen. Khi khách hát có nhu cầu mua dâm, nhân viên sẽ giới thiệu sử dụng dịch vụ trong thời gian tối thiểu một giờ. Thời điểm này, quản lý quán sẽ căn cứ nhu cầu của khách để liên hệ với các "đầu mối" đưa gái bán dâm từ các nhà trọ gần đó đến quán.

Sau khi khách chọn được gái bán dâm, 2 bên sẽ tự thỏa thuận việc mua dâm. Nếu đồng ý, gái bán dâm phải báo và được quản lý quán karaoke chấp thuận mới được cùng khách ra ngoài thực hiện hành vi.

Các quán karaoke cũng duy trì liên lạc với một số lái taxi quen chuyên chở khách và gái bán dâm đến các nhà nghỉ như Bảo Ngọc và Ngọc Ánh. Tại nhà nghỉ này bố trí camera bên ngoài để nhận biết taxi quen hoặc chỉ mở cửa khi nhận được thông báo từ quản lý quán karaoke.