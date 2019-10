Đột kích quán karaoke lúc rạng sáng, phát hiện 25 nam nữ phê ma túy

Ngày 6/10, Đội Cảnh sát hình sự, Đội Ma túy Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) phối hợp với Công an phường An Cựu kiểm tra đột xuất quán karaoke Dậy Sóng 2 (324 Phan Chu Trinh, TP Huế).

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 27 người trong 4 phòng hát có dấu hiệu sử dụng ma túy nên đưa về kiểm tra.



Qua test nhanh phát hiện có 25/27 người có dương tính với chất ma túy. Công an cũng bắt quả tang tại các phòng hát có nhiều dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy. Ngoài ra, quán karaoke Dậy Sóng 2 cũng vi phạm về quy định giờ đóng cửa các quán karaoke .