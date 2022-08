Đột kích quán bar Playhouse, phát hiện hơn 60 dân chơi dương tính với ma túy

Nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hải Phòng, rạng sáng 13-8, Công an quận Lê Chân kết hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng bất ngờ kiểm tra, hàng chính quán bar Playhouse ở đường Hồ Sen, phường Dư Hàng, quận Lê Chân.

Hơn 1 giờ sáng ngày 13-8, hàng trăm " dân chơi " vẫn quay cuồng tại bar Playhouse

Vào thời điểm lực lượng công an kiểm tra, quán bar này hoạt động quá giờ quy định với hàng trăm "dân chơi" đang quay cuồng trong tiếng nhạc chát chúa và ánh sáng lập lòe.

Nguồn tin này cho hay quá trình kiểm tra từ khoảng hơn 1 giờ đến 4 giờ cùng ngày, lực lượng Công an đã đưa hơn 100 đối tượng về cơ quan công an để tiến hành xác minh, phận loại… Qua test nhanh, khoảng 60 "dân chơi" có phản ứng dương tính với ma túy và các chất gây nghiện.

Được biết, sau khi quán bar "hot" nhất đất cảng là MDM (đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền bị thiêu rụi), quán bar Playhouse là điểm đến ưa thích của "dân chơi" đất Cảng và các khu vực lân cận.