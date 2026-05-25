‘Đột kích’ nhà máy sản xuất 40 tỷ chiếc bánh/năm gần như không cần con người, đủ xếp quanh trái đất 5 vòng, lò nướng dài bằng sân bóng đá

Chiếc bánh quy kẹp kem Oreo từ lâu đã trở thành một biểu tượng kinh điển trong ngành công nghiệp thực phẩm toàn cầu của tập đoàn Mondelez International. Với sản lượng vượt mốc 40 tỷ chiếc mỗi năm, tương đương khoảng 110 triệu chiếc ra lò mỗi ngày, Yahoo Finance ước tính lượng bánh xếp chồng lên nhau có thể đủ quấn quanh trái đất 5 vòng. Nhờ đó, thương hiệu này đang nắm giữ vị thế độc tôn vững chắc trên thị trường bánh ngọt toàn cầu.

Mạch vận hành của siêu nhà máy bắt đầu từ các tháp silo chứa nguyên liệu khổng lồ cao bằng tòa nhà vài tầng. Tại đây, bột mì, đường và ca cao được tự động cân đo chính xác theo tỷ lệ rồi xả thẳng xuống các bồn trộn công nghiệp.

Mỗi mẻ máy có khả năng nhào mịn hơn 500 kg bột chỉ trong vòng vài phút. Khối bột sau khi đạt độ dẻo tiêu chuẩn sẽ được chuyển qua hệ thống trục lăn thô để cán phẳng thành những tấm bột mịn màng.

Ngay sau đó, tấm bột tiếp tục chạy qua một trục lăn đặc biệt có khắc sẵn logo Oreo cùng các hoa văn đối xứng đặc trưng. Cỗ máy dập khuôn siêu tốc này hoạt động liên tục, tạo ra hàng nghìn chiếc bánh tròn đều tăm tắp chỉ trong một tích tắc và tự động tách phần bột thừa để tái chế cho mẻ sau.

Sau khi được tạo hình, những chiếc bánh sống lập tức được đưa vào hệ thống lò nướng hầm khổng lồ. Chiều dài của cỗ máy này lên tới hơn 100 mét, vừa vặn bằng chiều dài của một sân bóng đá quốc tế tiêu chuẩn.

Băng chuyền bằng thép chịu nhiệt sẽ đưa bánh chạy liên tục qua lòng lò nướng với tốc độ được tính toán khoa học. Điểm đặc biệt của cỗ máy này là không gian bên trong được chia thành nhiều vùng nhiệt độ khác nhau một cách cực kỳ nghiêm ngặt. Sự phân bổ nhiệt độ thông minh này giúp bánh chín đều từ trong ra ngoài, đạt được độ giòn rụm hoàn hảo và giữ được màu đen ca cao đặc trưng mà không bị cháy sạm ở các góc cạnh.

Rời khỏi lò nướng, bánh quy nóng hổi được làm nguội nhanh chóng bằng một hệ thống quạt gió khí động học, sau đó bước vào công đoạn “kịch tính” nhất của dây chuyền.

Băng chuyền thông minh sẽ tự động tách bánh thành hai hàng song song chạy ngược chiều nhau. Một hệ thống cơ học tự động lật ngửa một hàng bánh lên, trong khi hàng còn lại giữ nguyên. Lúc này, cỗ máy "phun kem" tốc độ cao sẽ cấp chính xác một lượng kem tròn vào ngay giữa tâm của chiếc bánh ngửa. Sau đó, các cánh tay robot cơ khí ở hàng đối diện sẽ úp nửa chiếc bánh còn lại xuống và ép nhẹ. Toàn bộ quá trình ghép đôi này diễn ra với tốc độ hàng nghìn chiếc mỗi phút, chính xác tuyệt đối mà không làm mẻ hay vỡ bất kỳ một miếng bánh nào.

Sự kết hợp giữa cơ khí chính xác và công nghệ tự động hóa đã giúp Mondelez tối ưu hóa chi phí sản xuất đến mức tối đa. Những chiếc bánh Oreo hoàn chỉnh sau đó được băng chuyền tự động xếp thành hàng, đóng gói vào màng nhôm bảo quản và dán nhãn niêm phong mà không cần đến sự tiếp xúc trực tiếp của bàn tay con người.

Tuy nhiên, máy móc vẫn cần con người thực hiện các thao tác như hiệu chỉnh công thức, bảo trì cơ sở vật chất, kiểm soát chất lượng, đóng gói và hậu cần.

Quy trình sản xuất siêu tốc và khép kín này không chỉ đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm khắt khe nhất, mà còn là chìa khóa giúp dòng tiền của tập đoàn liên tục tăng trưởng vững chắc trên bản đồ tài chính vĩ mô toàn cầu.

Tổng hợp