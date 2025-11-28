Đột kích một nhà máy ở Pakistan, công an triệt phá đường dây sản xuất nước ngọt giả, tich thu hơn 2.000 lít hóa chất cùng lượng lớn chai lọ, máy chiết rót

Cơ quan Quản lý Thực phẩm Punjab (PFA) vừa phát hiện và đóng cửa một cơ sở sản xuất đồ uống lạnh bất hợp pháp, chuyên sản xuất các sản phẩm giả mạo mang nhãn hiệu của các thương hiệu nổi tiếng tại Pakistan. Cuộc đột kích này được thực hiện theo chỉ thị đặc biệt của Tổng Giám đốc PFA Muhammad Asim Javed, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và ngăn chặn các hành vi gian lận trong ngành thực phẩm.

Đội an toàn thực phẩm đã nhắm tới cơ sở nằm tại Adda Baseera, Basti Qadirpur Laar, nơi các nhân viên PFA thu giữ tổng cộng 2.000 lít nước giải khát lạnh, nước ngọt giả và 300 lít siro kém chất lượng. Tất cả số hàng hóa này đã được tiêu hủy tại chỗ theo quy định, nhằm ngăn nguy cơ ảnh hưởng xấu đến người tiêu dùng.

Ngoài ra, chính quyền cũng tịch thu một lượng lớn chai lọ rỗng, vật liệu đóng gói giả nhãn hiệu, 3 máy chiết rót đồ uống, 5 bình gas cùng nhiều thiết bị khác được sử dụng trong quá trình sản xuất. Theo PFA, cơ sở này đã trộn nhiều loại hóa chất và hương liệu tổng hợp để tạo ra nước ngọt giả, sau đó đóng gói sao cho giống hệt sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng, với mục đích bán ra thị trường địa phương.

Một bản báo cáo điều tra (FIR) đã được nộp tại Đồn Cảnh sát Basti Malook đối với những cá nhân điều hành cơ sở sản xuất bất hợp pháp này. Đây là bước quan trọng nhằm đưa các đối tượng vi phạm ra trước pháp luật và ngăn chặn việc tiêu thụ đồ uống giả mạo, có thể gây nguy hại cho sức khỏe cộng đồng.

Tổng Giám đốc PFA Muhammad Asim Javed nhấn mạnh rằng việc xác định và ngăn chặn các hành vi gian lận như vậy vẫn là ưu tiên hàng đầu của cơ quan. Ông cũng cảnh báo người tiêu dùng cần thận trọng khi mua đồ uống, đặc biệt là các sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc có dấu hiệu giả nhãn hiệu.

Theo ông Javed, chiến dịch kiểm tra định kỳ và các cuộc đột kích có mục tiêu sẽ tiếp tục được triển khai trên toàn Punjab, nhằm đảm bảo rằng các sản phẩm thực phẩm và đồ uống lưu hành trên thị trường đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. PFA cũng khuyến cáo người dân báo ngay các cơ sở sản xuất hoặc kinh doanh đồ uống nghi ngờ giả mạo, để cơ quan chức năng kịp thời xử lý.

Hành động quyết liệt của PFA tại Basti Qadirpur Laar một lần nữa cho thấy cam kết mạnh mẽ của cơ quan này trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng và duy trì niềm tin của người tiêu dùng đối với các thương hiệu uy tín. Việc phát hiện và tiêu hủy hàng nghìn lít đồ uống giả cũng là lời cảnh báo nghiêm túc đối với những đối tượng có ý định sản xuất hàng nhái, nhằm trục lợi bất hợp pháp từ sự thiếu cảnh giác của thị trường.