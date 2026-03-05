Đột kích một nhà kho, phát hiện hơn 223.000 chai dầu gội đầu, kem đánh răng giả trị giá 52 tỷ đồng

Cơ quan chức năng Thái Lan vừa tiến hành một chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm vào một kho hàng nghi là trung tâm phân phối hàng giả, thu giữ hơn 223.000 sản phẩm vi phạm với tổng giá trị thị trường ước tính trên 63,2 triệu baht (khoảng hơn 52,5 tỷ đồng).

Theo thông tin từ Department of Intellectual Property (DIP), cuộc đột kích diễn ra ngày 30/1/2026 tại một nhà kho rộng lớn ở tỉnh Samut Sakhon. Đây được xác định là địa điểm tập kết và phân phối nhiều loại hàng tiêu dùng kém chất lượng ra thị trường, chủ yếu thông qua các nền tảng trực tuyến.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn sản phẩm vi phạm nhãn hiệu, bao gồm dầu gội, kem dưỡng da, serum chăm sóc da mặt, kem đánh răng và cả bugi xe máy. Toàn bộ số hàng này được cho là thuộc sở hữu của một phụ nữ mang quốc tịch Myanmar.

Giới chức cho biết các sản phẩm bị thu giữ đều mang nhãn hiệu của các thương hiệu nổi tiếng nhưng được sản xuất trái phép, không chịu sự giám sát của cơ quan quản lý. Nhiều mặt hàng có nguy cơ chứa các hóa chất nguy hiểm như thủy ngân hoặc steroid – những chất có thể gây hại cho sức khỏe nếu sử dụng trong mỹ phẩm hoặc sản phẩm chăm sóc cá nhân.

Đáng chú ý, không có sản phẩm nào trong số hàng hóa bị thu giữ có chứng nhận bắt buộc từ Thai Industrial Standards Institute (TISI) hoặc Thai Food and Drug Administration (FDA). Theo quy định tại Thái Lan, đây là hai cơ quan chịu trách nhiệm kiểm định và cấp phép cho nhiều nhóm hàng hóa trước khi lưu hành trên thị trường.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các sản phẩm giả mạo này được rao bán trực tuyến dưới danh nghĩa hàng chính hãng, nhưng với mức giá thấp hơn đáng kể so với giá thị trường nhằm thu hút người mua. Số tiền thu được từ việc bán hàng được cho là đã được chuyển ra nước ngoài. Hoạt động này được nghi ngờ do người phụ nữ Myanmar điều hành với sự hỗ trợ của chồng, một công dân Trung Quốc.

Cuộc điều tra được khởi động sau khi đại diện của một số công ty mỹ phẩm lớn gửi đơn khiếu nại về việc nhiều sản phẩm dầu gội và mỹ phẩm giả mạo đang được bán tràn lan trên các sàn thương mại điện tử.

Chiến dịch lần này là kết quả phối hợp giữa nhiều cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm Department of Special Investigation, Economic Crime Division và Central Investigation Bureau. Ngoài ra, các đại diện pháp lý từ hai hãng luật quốc tế là RWT International Law Office và Tilleke & Gibbins cũng tham gia hỗ trợ trong quá trình điều tra.

Theo các nhà chức trách, cuộc đột kích tại Samut Sakhon chỉ là một phần của chiến dịch lớn hơn nhằm triệt phá mạng lưới buôn bán hàng giả trên môi trường trực tuyến. Các điều tra viên đang tiếp tục lần theo dấu vết chuỗi cung ứng kỹ thuật số để xác định các điểm trung chuyển và kho chứa hàng liên quan khác.