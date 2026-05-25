Đột kích một căn nhà, công an triệt phá đường dây sản xuất sữa giả từ hóa chất, tịch thu bột mì, sorbitol và máy pha trộn công nghiệp

Cơ quan y tế và lực lượng chức năng tại bang Rajasthan, Ấn Độ vừa triệt phá một cơ sở sản xuất sữa giả quy mô lớn tại huyện Hanumangarh sau khi phát hiện các đối tượng sử dụng chất tẩy rửa cùng nhiều hóa chất để pha chế sữa kém chất lượng. Vụ việc đang gây lo ngại lớn về an toàn thực phẩm tại địa phương.

Theo truyền thông Ấn Độ, cuộc đột kích được thực hiện tại khu vực Talwara sau khi Sở Y tế nhận được nhiều phản ánh bất thường liên quan đến nguồn cung sữa trên địa bàn. Người dân cho biết lượng sữa được đưa ra thị trường quá lớn trong khi số lượng gia súc nuôi tại khu vực lại rất thấp.

Từ các dấu hiệu nghi vấn, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra một ngôi nhà tại làng Bhuranpura và phát hiện nơi đây đang hoạt động như một “nhà máy” sản xuất sữa pha tạp trái phép.

Trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ một lượng lớn sữa nghi giả cùng nhiều hóa chất và nguyên liệu dùng để pha chế. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng đã sử dụng sorbitol, bột mì và thậm chí cả chất tẩy rửa để pha vào sữa trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Các cán bộ y tế nhận định việc sử dụng chất tẩy rửa trong thực phẩm có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe người tiêu dùng nếu sử dụng trong thời gian dài. Một số chuyên gia cảnh báo các loại sữa pha hóa chất có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, gan, thận và làm gia tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều máy trộn, bồn chứa cùng thiết bị phục vụ việc chế biến, pha trộn và bảo quản sữa giả. Toàn bộ số sữa nghi pha tạp và hóa chất liên quan đã bị tiêu hủy ngay tại chỗ nhằm tránh nguy cơ tiếp tục phát tán ra thị trường.

Ngoài ra, các mẫu vật cũng được gửi đến phòng thí nghiệm để kiểm nghiệm chi tiết, phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau cuộc đột kích, đoàn kiểm tra tiếp tục mở rộng điều tra tới các cơ sở thu mua và phân phối sữa có liên quan. Lực lượng chức năng cũng kiểm tra nhiều trang trại chăn nuôi trong khu vực nhằm xác minh nguồn cung sữa thực tế và làm rõ đường đi của lượng sữa nghi giả.

Tiến sĩ Navneet Sharma, Giám đốc Sở Y tế địa phương, cho biết chính quyền sẽ xử lý nghiêm các hành vi đe dọa sức khỏe cộng đồng theo Luật An toàn Thực phẩm của Ấn Độ.

“Những đối tượng gây nguy hiểm cho sức khỏe người dân sẽ không được dung thứ trong bất kỳ hoàn cảnh nào”, ông nhấn mạnh.

Theo giới chức địa phương, chiến dịch kiểm tra và trấn áp các cơ sở sản xuất thực phẩm pha tạp sẽ tiếp tục được mở rộng trên toàn huyện trong thời gian tới. Nhà chức trách cũng khuyến cáo người dân nên lựa chọn các sản phẩm sữa có nguồn gốc rõ ràng, đạt chứng nhận an toàn thực phẩm để hạn chế rủi ro đối với sức khỏe.



