Ngày 28-8, Công an phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết đang tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc tại quán pub E.D. (đường Hùng Vương) sau khi lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất và phát hiện nhiều vi phạm.

Cảnh sát phát hiện có khách sử dụng ma túy bên trong quán pub E. D. đường Hùng Vương, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng

Trước đó, rạng sáng 23-8, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hải Châu tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở này.

Qua kiểm tra nhanh toàn bộ khách và nhân viên, lực lượng chức năng phát hiện 2 người dương tính với chất ma túy.

Đặc biệt, khám xét kho chứa, công an thu giữ hàng chục chai rượu ngoại, hơn 350 bình khí cười (N2O) cùng nhiều dụng cụ shisha, bóng cười…

Hàng trăm bình khí cười không nguồn gốc, có mặt hàng thuộc dạng cấm kinh doanh bị phát hiện tại cơ sở

Phần lớn số hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc; trong đó có mặt hàng thuộc danh mục cấm kinh doanh.

Hiện Công an phường Hải Châu đang phối hợp các lực lượng chức năng củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Cũng trong ngày 23-8, lực lượng Công an Đà Nẵng cũng xử lý một quán bar pub có vi phạm. Theo đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra cơ sở Ocean Lounge Club tại bãi tắm Phước Mỹ (phường An Hải). Tại đây, đoàn kiểm tra ghi nhận nhiều hành vi vi phạm: Gây tiếng ồn vượt chuẩn, hoạt động không đăng ký môi trường theo quy định. Với tổng mức phạt đề nghị 32 triệu đồng, qua vụ việc khẳng định quyết tâm xử lý nghiêm minh, triệt để các hành vi vi phạm môi trường, góp phần giữ gìn nếp sống văn minh đô thị.



