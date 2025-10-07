Đột kích 'lò kẹo' ở Ninh Bình: Phát hiện 2 triệu sản phẩm kẹo, thạch được sản xuất từ 15 phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc

Hình ảnh kiểm tra của Đoàn kiểm tra tại Công ty

Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, mới đây, Đội Quản lý thị trường số 11, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Ninh Bình và Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Ninh Bình) tiến hành kiểm tra đối với Chi nhánh Hà Nam - Công ty TNHH My Candy Việt Nam (địa chỉ: phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình).

Kết quả kiểm tra phát hiện, Chi nhánh Công ty đang thực hiện sản xuất trên 2 triệu sản phẩm thực phẩm là kẹo, thạch các loại chuẩn bị đưa ra thị trường dịp Tết Trung thu. Công ty đã sử dụng 3 loại nguyên liệu, 15 loại phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ để sản xuất nhưng không xuất trình được hồ sơ nguồn gốc xuất xứ (hóa đơn, chứng từ, hồ sơ công bố…) của nguyên liệu, phụ gia.

Đội QLTT số 11 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH My Candy Việt Nam về hành vi sử dụng nguyên liệu, phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ để sản xuất thực phẩm và báo cáo, trình người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH My Candy Việt Nam, với tổng số tiền 1.348.450.000 đồng. Đồng thời, buộc tiêu hủy toàn bộ số nguyên liệu và sản phẩm vi phạm (trên 2 triệu sản phẩm thực phẩm, 3 loại nguyên liệu, 15 loại phụ gia thực phẩm, tương đương khoảng 20 tấn sản phẩm vi phạm).

Lực lượng chức năng giám sát tiêu hủy

Ông Phan Thế Anh, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình cho biết đây là vụ việc vi phạm có mức xử phạt, số lượng hàng hóa vi phạm phát hiện và tiêu hủy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Ông nhấn mạnh mọi hành vi coi thường sức khỏe cộng đồng để trục lợi đều sẽ bị xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng bánh kẹo, thực phẩm tăng cao dịp Trung thu và thời điểm cuối năm, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026, lực lượng QLTT xác định đây là giai đoạn cao điểm để ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm an toàn thực phẩm.

Chi cục QLTT tỉnh Ninh Bình cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các Đội QLTT tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phối hợp với lực lượng công an, y tế và chính quyền địa phương nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm, không để hàng hóa không đảm bảo an toàn sức khỏe người dân lưu thông trên thị trường.



