Đột kích kho hàng lậu, chứng kiến hàng ngàn bánh Trung thu chất lượng dỏm

Ngày 7-9, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết vừa lập biên bản, tạm giữ kho hàng bánh trung thu, kẹo các loại không rõ nguồn gốc trên địa bàn.



Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 6-9, Đội Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Công an phường Hòa Minh kiểm tra hàng hóa tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ tổng hợp Minh Bảo địa chỉ trên đường Đồng Xoài.

Cơ sở này do ông Võ Văn Thình (SN 1989, ngụ phường Hòa Minh) làm giám đốc.

Số bánh kẹo "dỏm" được chuẩn bị ra thị trường nhân dịp Trung thu

Chủ kho hàng cho biết nhập bánh kẹo từ trên mạng internet về bán kiếm lời

Một bao kẹo Trung thu có nhãn dán tiếng nước ngoài, không nguồn gốc, tem vạch xuất xứ

Quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện tại cơ sở kinh doanh này có 4.594 sản phẩm là bánh trung thu, kẹo các loại xuất xứ nước ngoài nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Số hàng trên đã được đóng gói, sẵn sàng tuồn ra thị trường.

Qua làm việc, đại diện công ty khai nhận số bánh kẹo này đều được mua trôi nổi trên thị trường thông qua các cơ sở bán hàng trên mạng internet.

Trước đó, để đảm bảo mùa Trung thu diễn ra an toàn, Ban quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng đã thành lập các đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm, tiến hành kiểm tra tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo, đặc biệt là bánh trung thu trên địa bàn thành phố.

Nội dung kiểm tra ngoài giấy phép đăng ký kinh doanh, hồ sơ công bố sản phẩm, các đoàn kiểm tra còn đặc biệt chú trọng đến khâu kiểm tra quy trình sản xuất (dụng cụ, vệ sinh nhà xưởng, điều kiện khi chế biến…), nguồn gốc nguyên liệu đưa vào chế biến (nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ), bảo quản nguyên liệu và sản phẩm, đóng gói sản phẩm để tăng tính ngăn ngừa các sự cố về an toàn thực phẩm.