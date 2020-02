Đột kích hang ổ tội phạm ở cạnh nghĩa địa, bắt 26 đối tượng giang hồ

Ngày 11/2, Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp cùng lực lượng CSCĐ Bộ Công an tiến hành triệt phá 1 hang ổ tội phạm ở cạnh nghĩa địa tại khu vực. Công an đang tạm giữ 26 đối tượng cùng lượng lớn tang vật.



Công an ập vào hang ổ tội phạm ở cạnh nghĩa địa, bắt 26 đối tượng tội phạm.

Theo đó, khoảng 5h30 cùng ngày, hàng chục trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai cùng lực lượng CSCĐ Bộ Công an đã tiến hành ập vào kiểm tra bất ngờ 4 căn nhà trong con hẻm gần nghĩa địa ở tổ 20, KP.4, phường An Hoà, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Tang vật công an thu giữ.

Thời điểm kiểm tra, công an khống chế bắt quả tang 26 đối tượng giang hồ đang có hành vi tổ chức mua bán chất ma tuý. Tang vật thu giữ gồm: 100 tép heroin, 2 gói màu trắng nghi ma tuý cùng hàng chục hung khí như dao, mã tấu…

Bên cạnh đó, công an phát hiện 1 căn nhà chứa nhiều xe máy có dấu hiệu đục phá số khung, số máy và nhiều tang vật phục vụ cho việc độ xe. Công an đã lập biên bản đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở làm việc.

Bước đầu, công an xác định hang ổ tội phạm này do đối tượng Chi cầm đầu. Để tránh bị phát hiện, nhóm sử dụng 4 căn nhà ở con hẻm chỉ có 1 đường đi vào và luôn cho đàn em cảnh giới để hoạt động tội phạm. Được biết, khu vực này vốn là điểm nóng về tình trạng ma tuý nhiều năm nay.