Đột kích hai tòa nhà liên quan tới tỷ phú, công an thu giữ hơn 900 thiết bị điện tử, tạm giam 'hàng trăm cán bộ online'

Hữu Bách
Lực lượng chức năng vừa đồng loạt áp sát, phong tỏa hai tòa nhà lớn tại thủ đô Phnom Penh nhằm triệt hạ tận gốc đường dây vận hành công nghệ cao xuyên quốc gia.

Chiến dịch truy quét mới tại Phnom Penh khiến hơn 100 người bị bắt giữ, trong đó có 82 công dân Trung Quốc, giữa lúc nhiều quốc gia đồng loạt siết mạnh các mạng lưới lừa đảo công nghệ cao.

Giới chức Campuchia vừa tiến hành đột kích hai tòa nhà thuộc tổ hợp Prince Plaza Centre ở thủ đô Phnom Penh, địa điểm được cho là có liên hệ với tỷ phú Trung Quốc Chen Zhi – người đang vướng cáo buộc đứng sau một “đế chế” lừa đảo trực tuyến quy mô lớn hoạt động xuyên biên giới.

Theo truyền thông địa phương, chiến dịch diễn ra hôm 17/5 với sự phối hợp của cảnh sát Phnom Penh, Ủy ban chống lừa đảo công nghệ Campuchia (CCTC), chính quyền địa phương cùng đại diện cơ quan công tố. Tổng cộng 104 người đã bị bắt giữ, gồm 82 công dân Trung Quốc và nhiều nghi phạm mang quốc tịch khác.

Những người này bị cáo buộc điều hành các hoạt động lừa đảo trực tuyến hoặc cư trú bất hợp pháp. Lực lượng chức năng cũng thu giữ khoảng 800 điện thoại di động, hơn 100 máy tính cùng nhiều thiết bị điện tử phục vụ điều tra.

Theo CCTC, kết quả điều tra ban đầu cho thấy các nghi phạm sử dụng địa điểm này để thực hiện hành vi lừa đảo công nghệ cao, dụ dỗ nạn nhân trong và ngoài Campuchia tham gia các chương trình đầu tư giả mạo.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh nhiều chính phủ tại châu Á và các khu vực khác đang tăng tốc truy quét các đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia, đặc biệt là những mạng lưới hoạt động tại khu vực biên giới Đông Nam Á.

Tên tuổi Chen Zhi thời gian gần đây liên tục xuất hiện trong các cuộc điều tra liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến, sòng bạc và các trung tâm điều hành “scam” quy mô lớn. Các cơ quan chức năng nhiều nước cho rằng những mô hình này đã tạo ra dòng tiền bất hợp pháp lên tới hàng tỷ USD mỗi năm.

Campuchia hiện là một trong những điểm nóng bị quốc tế chú ý do sự phát triển nhanh của các trung tâm lừa đảo trực tuyến, trong đó nhiều cơ sở được cho là núp bóng đầu tư bất động sản, casino hoặc văn phòng công nghệ.

