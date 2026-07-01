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Đột kích cửa hàng quần áo, tịch thu vàng bất chính trị giá tới 5 tỷ VNĐ gói trong bọc kín

Khánh Linh
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Tài sản này nghi thu từ hoạt động cho vay bất hợp pháp dưới vỏ bọc buôn bán quần áo.

Đột kích cửa hàng quần áo, tịch thu vàng bất chính trị giá tới 5 tỷ VNĐ gói trong bọc kín - Ảnh 1.

Ông Shyam Sundar Agarwal, 63 tuổi, ở thành phố Birendranagar, Nepal, đã bị tịch thu số vàng trị giá 30 triệu rupee Nepal.

Văn phòng cảnh sát địa phương đã thông báo về cuộc đột kích văn phòng ông Agarwal vào đầu tháng 6. Người phát ngôn của phòng cảnh sát cho biết họ đã thu được 185 món trang sức bằng vàng và bạc.

Số vàng được bọc tinh vi trong nhiều gói khác nhau. Giá trị thị trường ước tính của số vàng này khoảng 30 triệu rupee Nepal, tương đương hơn 5 tỷ VNĐ. Ngoài ra, cảnh sát cũng tịch thu 219.500 rupee Nepal (khoảng 37 triệu VNĐ) và 811.800 rupee Ấn Độ (khoảng 223 triệu VNĐ). Cảnh sát cũng cho biết đã thu giữ được một máy đếm tiền.

Theo nguồn tin mật, lực lượng chức năng đã phát hiện hoạt động cho vay nặng lãi thông qua hình thức thế chấp tiền rupee Ấn Độ và vàng tại một cửa hàng quần áo tên Shiv Emporium nằm ở một khu chợ của thành phố Birendranagar. Cảnh sát sau đó đã cử một đội phối hợp đến khám xét cửa hàng.

Trước đây, Agarwal sở hữu cửa hàng có tên Balaji Bastralaya, nay đã chuyển đổi thành Shiv Emporium. Cảnh sát đã đột kích một kho hàng bí mật nằm phía trên khu chợ Birendrachok.

Phát ngôn viên cảnh sát cho biết đối tượng Agarwal đã bị bắt giữ và mở rộng điều tra. Theo hồ sơ, Agarwal là thương nhân kinh doanh quần áo gốc Ấn Độ chuyển đến Nepal làm ăn. Núp bóng cửa hàng bán quần áo, ông này bắt đầu cho vay tiền bằng cách thế chấp vàng và xây dựng một mạng lưới giao dịch tiền Ấn Độ.

Nguồn thạo tin cho biết thêm rằng Agarwal bắt đầu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp bằng cách thu đổi tiền Ấn Độ cho người Nepal trở về quê hương sau các lễ hội như Dashain và Tihar. Đối tượng thường tính phí từ 3-5% cho việc đổi tiền Ấn Độ.

Sau đó, mạng lưới này mở rộng sang mảng cho vay thế chấp vàng đối với những người dân làng nhẹ dạ cả tin và các thương nhân nhỏ. Mức lãi suất cho vay bị đẩy lên tới 3% đến 5% mỗi tháng.

Khác với thủ tục vay tốn thời gian tại ngân hàng và các khoản vay hạn chế, Agarwal đáp ứng được tiền mặt cho người cần tiền gấp. Như vậy, tiệm quần áo của Agarwal đã biến thành một "ngân hàng ngầm”.

Nguồn tin từ cơ quan điều tra nhận định đây là một vụ án có tính chất phức tạp và có thể liên đới tới khoảng 5 đến 7 gia đình danh tiếng khác tại Birendranagar nếu quá trình điều tra được mở rộng.

Tổng hợp

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Tags

Nepal

đột kích

cửa hàng quần áo

tịch thu vàng

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