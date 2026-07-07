DOOH Việt Nam tiến tới mốc trăm triệu USD: Động lực tăng trưởng mới của OOH

Sự phát triển của công nghệ và dữ liệu đang đưa DOOH trở thành nền tảng truyền thông thông minh, dẫn dắt xu hướng quảng cáo ngoài trời hiện đại.

Tăng trưởng nhanh, bền vững và không thể đảo ngược

Theo báo cáo từ Mordor Intelligence (2025), thị trường quảng cáo ngoài trời (OOH) và quảng cáo kỹ thuật số ngoài trời (DOOH) tại Việt Nam dự kiến đạt 127,14 triệu USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng ổn định từ 8 đến 12% mỗi năm. Trong bức tranh đó, DOOH đang chiếm tỷ trọng ngày càng lớn, hiện dao động từ 28% đến 35% tổng chi tiêu ngành, và tiếp tục mở rộng.

Không đơn thuần là hình ảnh chuyển động trên màn LED, DOOH đang rút ngắn khoảng cách với các nền tảng digital mainstream như social media, display ads hay mobile marketing, nhờ khả năng cập nhật nội dung linh hoạt, hiển thị theo ngữ cảnh, và báo cáo đo lường hiệu quả chiến dịch theo thời gian thực – điều mà OOH truyền thống gần như không thể làm được.

Từ "chiếu hình" sang "truyền tải dữ liệu": DOOH đang phát triển thành nền tảng truyền thông số thực thụ

Điểm mạnh cốt lõi giúp DOOH làm được điều này không chỉ nằm ở kích thước màn hình hay chất lượng hiển thị mà nằm ở dữ liệu (Data). Thông qua công nghệ Programmatic DOOH, quảng cáo ngoài trời có thể tự động thay đổi nội dung theo các điều kiện thực tế: nhiệt độ, thời tiết, thời gian trong ngày, địa điểm hiển thị, mật độ giao thông và thậm chí là hành vi người đi đường.

Dữ liệu và công nghệ đang định hình thế hệ DOOH thông minh mới.

Ví dụ, một thương hiệu đồ uống có thể lập trình để quảng cáo hiển thị vào những ngày nắng nóng, tại các điểm giao thông đông đúc hoặc gần các khu du lịch. Một chiến dịch "sống" cùng nhịp thở của thành phố - không cố định, không lặp lại - mà luôn phù hợp với hoàn cảnh.

DOOH vì vậy không còn là "một màn hình được số hóa", mà là một nền tảng truyền thông động, cá nhân hóa diện rộng và định hướng hành vi tiêu dùng.

Việt Nam – thị trường đã sẵn sàng bùng nổ

Việt Nam sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để DOOH phát triển mạnh mẽ:

- Tỷ lệ đô thị hóa cao: Các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng đang hướng tới mô hình "thành phố thông minh", thúc đẩy tích hợp công nghệ vào hạ tầng quảng cáo công cộng.



- Tỷ lệ sử dụng Internet và di động cao: Với hơn 75% dân số sử dụng Internet, trong đó gần 68% tương tác hàng ngày với nội dung quảng cáo số, người tiêu dùng Việt đã quen với tốc độ – và mong đợi sự phù hợp.



- Chính sách hỗ trợ chuyển đổi số từ Chính phủ: Từ quy hoạch đô thị thông minh đến chính sách quảng cáo ngoài trời minh bạch hơn, cơ chế đang dần "mở cửa" cho DOOH.

Goldsun Media: Từ "ông lớn" hạ tầng đến bước chuyển mình thành Media-tech

Trong cuộc đua số hóa này, sự chuyển dịch của các doanh nghiệp đầu ngành chính là thước đo rõ nhất cho xu hướng thị trường. Nếu DOOH là sân chơi mới, thì Goldsun Media chính là một trong những người kiến tạo cuộc chơi giàu tiềm lực và đang tạo ảnh hưởng đáng kể. Với hơn 30 năm trong ngành OOH Việt Nam, Goldsun hiện đang đi đầu trong việc đưa DOOH vượt qua giới hạn của "công nghệ hiển thị" để chạm tới "trải nghiệm thị giác".

Sở hữu lợi thế độc quyền tại các vị trí "vàng" đô thị và hệ thống cửa ngõ hàng không, Goldsun đã sớm hiện thực hóa bài toán Data-driven (vận hành bằng dữ liệu). Điểm nhấn công nghệ của đơn vị này được thể hiện rõ nét qua chiến dịch của các mega-brands như Samsung Galaxy AI hay Fuze Tea tại cụm màn hình LED phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM).

Tại đây, Goldsun triển khai giải pháp đồng bộ nội dung đa màn hình kết hợp hiệu ứng 3D Anamorphic. Hình ảnh chuyển động 3D nổi khối giữa trung tâm thành phố đã biến không gian quảng cáo thành một điểm tham quan, tạo sóng truyền thông tự nhiên (Earned Media) bùng nổ trên mạng xã hội.

Samsung chạy chiến dịch cùng 4 màn hình đồng bộ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Không chỉ có hạ tầng, Goldsun còn đầu tư vào nội dung và khả năng vận hành theo hướng data-driven. Đơn vị đã thử nghiệm và triển khai các giải pháp như:

- Phân phối nội dung theo thời tiết và thời điểm trong ngày,

- Giao diện nội dung tương tác đơn giản theo tín hiệu AI (như nhận diện lượng người di chuyển),

- Lập trình quảng cáo theo luồng giao thông hoặc sự kiện tại khu vực.

Sự đầu tư mạnh mẽ vào Programmatic DOOH cho thấy một tư duy mới: Các nhà cung cấp OOH lớn tại Việt Nam không còn thuần túy cho thuê "mặt bằng hiển thị", họ đang tái định vị trở thành các công ty Media-tech, những đối tác chiến lược đồng hành cùng nhãn hàng bằng giải pháp công nghệ truyền thông toàn diện.

Tương lai không dành cho những thương hiệu chậm chân

DOOH không chỉ là bản mở rộng của billboard. Nó là một cách tiếp cận mới – nơi dữ liệu, tốc độ, nội dung động và cá nhân hóa là cốt lõi.

Trong bối cảnh hành vi người tiêu dùng ngày càng phân mảnh và thời gian chú ý (attention span) ngày càng ngắn lại, DOOH nổi lên như một giải pháp hoàn hảo giải bài toán tác động đa điểm chạm (Multi-touch point impact). Nó kết nối mượt mà với Mobile Marketing, Social Media hay Retail Media để tạo nên một chiến dịch marketing khép kín.

Cuộc cách mạng DOOH tại Việt Nam đã bắt đầu. Đây chính là giai đoạn mà những thương hiệu có chiến lược dữ liệu tốt, tư duy digital-first và lựa chọn đúng các đối tác hạ tầng công nghệ dẫn dắt như Goldsun Media sẽ có lợi thế rõ rệt.