Đồng ý cho một chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội nghỉ theo nguyện vọng cá nhân

ANH VĂN |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho ông Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, được nghỉ công tác từ ngày 1/10 theo nguyện vọng cá nhân.

Chiều 29/9, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị để xem xét, quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho ông Lê Quang Huy, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV được nghỉ công tác từ ngày 1/10 theo nguyện vọng cá nhân.

Đồng ý cho một chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội nghỉ theo nguyện vọng cá nhân- Ảnh 1.

Ông Lê Quang Huy.

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan, căn cứ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, phụ trách và chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho đến khi kiện toàn chức danh này.

Quốc hội dự kiến sẽ xem xét thông qua gần 50 dự án luật, nghị quyết tại Kỳ họp thứ 10

Tags

thường vụ quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Lê Quang Huy

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

