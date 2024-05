Động vật có vú trên cạn lớn nhất từng sống là Paraceratherium - Thực sự là nó lớn đến mức nào?

Voi Ma mút, vốn được coi là một trong những động vật có vú to lớn nhất, chỉ nặng khoảng 6 tấn (13.200 pound), nhỏ hơn đáng kể so với Paraceratherium. Một số loài khủng long Sauropod, như Argentinosaurus, có thể dài hơn Paraceratherium, nhưng Paraceratherium lại nặng hơn đáng kể. Paraceratherium đã tuyệt chủng vào cuối kỷ Oligocene, có thể do biến đổi khí hậu hoặc sự cạnh tranh từ các loài động vật có vú khác.