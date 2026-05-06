Dòng trạng thái vào 11h đêm của vợ NSND Công Lý: Cuộc đời, không ai biết trước được chữ “ngờ”

23 giờ hôm qua, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý thu hút sự chú ý của nhiều khán giả khi chia sẻ một dòng trạng thái dài trên trang Facebook cá nhân.

Mở đầu chia sẻ, Ngọc Hà cho biết cô vốn ít khi công khai bày tỏ hay ca ngợi chồng. Lý do là bởi sự ngại ngùng và e dè trước những đánh giá từ bên ngoài. Thậm chí, cô còn hài hước thừa nhận bản thân thường dành những lời yêu thích cho các diễn viên Hàn Quốc hay thần tượng cá nhân và từng nói vui rằng: “Idol xuất hiện, Công Lý cũng chỉ còn là cái tên”.

Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc bất chợt khi nhìn chồng đang ngủ, ký ức của năm trước chợt ùa về, khiến cô không khỏi xúc động. “Thương anh Lý, thương chính mình, thương cho gia đình”, cô viết.

Cô cho rằng cuộc đời không ai biết trước chữ “ngờ”. Cô nhớ về thời điểm NSND Công Lý không còn đảm nhận vai trò lãnh đạo, khi đó anh buồn nhưng vẫn tự trấn an: “Dù sao, mình là diễn viên, vẫn còn có người nhớ đến là được rồi”. Câu nói ngắn gọn ấy lại khiến cô thêm phần xót xa.

Dòng trạng thái cũng gợi lại ký ức cách đây 5 năm, khi bộ phim Hương vị tình thân lên sóng và nhận được sự yêu mến rộng rãi từ khán giả. Trong phim, Công Lý tham gia một vai diễn, dù nhân vật không xuất hiện xuyên suốt nhưng vẫn để lại dấu ấn nhờ diễn xuất. Theo Ngọc Hà, đây cũng là tác phẩm cuối cùng mà NSND Công Lý xuất hiện trước công chúng với hình ảnh, dáng vẻ của một người bình thường trước những biến cố sau này.

NSND Công Lý đảm nhận vai ông Tuấn - người cha nuôi luôn thương yêu Phương Nam (nhân vật do Phương Oanh thủ vai) trong phim Hương vị tình thân.

Cô cho biết, đến hiện tại, nhiều khán giả vẫn nhớ đến Công Lý qua hình tượng “cô Đẩu” quen thuộc. Tuy nhiên, những vai diễn mang lại giải thưởng cho anh lại thường là các nhân vật có chiều sâu tâm lý, nặng về nội tâm.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Ngọc Hà bày tỏ sự tiếc nuối không nằm ở danh tiếng mà ở việc chồng cô gần như không thể làm được nhiều điều ngoài nghề diễn. “Cái tiếc nuối không phải là danh tiếng, mà là việc ngoài đóng phim, làm nghề, anh gần như không thể làm được điều gì khác”, cô viết.

Dù vậy, tình yêu nghề của nghệ sĩ Công Lý vẫn vẹn nguyên. Mỗi tối anh đều theo dõi đầy đủ các bộ phim của VFC, không bỏ sót tập nào. Mỗi khi nhà hát có vở diễn mới, anh lại nhớ sân khấu – nơi đã gắn bó suốt nhiều năm trong sự nghiệp.

Trước những thay đổi của cuộc sống, hai vợ chồng cô vẫn động viên nhau tiếp tục cố gắng. Ngọc Hà cho biết gia đình trân trọng tình cảm của khán giả – những người vẫn dõi theo và cầu chúc cho nghệ sĩ Công Lý luôn mạnh khỏe.

Khép lại dòng trạng thái, cô bày tỏ niềm tin rằng dù thời gian trôi qua, sức hút có thể không còn như trước, nhưng tên tuổi “nghệ sĩ Công Lý” vẫn sẽ là một dấu ấn trong lòng công chúng. Với cô, đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là nguồn động viên để cả hai vợ chồng tiếp tục bước đi, “cố gắng mỗi ngày trong bình yên”.

Dòng trạng thái của vợ NSND Công Lý nhanh chóng thu hút hơn 10.000 lượt tương tác, cùng những bình luận tích cực của khán giả.

"Cô Đẩu" Công Lý từng là một trong những gương mặt biểu tượng của Táo Quân - Gặp nhau cuối năm. Với lối diễn duyên dáng, tung hứng nhịp nhàng cùng các nghệ sĩ Xuân Bắc, Tự Long, Vân Dung…, anh đã giúp chương trình trở thành hiện tượng giải trí đặc biệt mỗi mùa Tết.

Sau biến cố sức khỏe vào năm 2021, nam nghệ sĩ phải tạm rời xa sân khấu để điều trị và hồi phục. Trong suốt hành trình đó, anh có được sự đồng hành của bà xã Ngọc Hà. Cô nghỉ công việc văn phòng, dành thời gian ở bên cạnh chăm sóc, động viên tinh thần chồng.

Vợ chồng nghệ sĩ Công Lý được nhiều khán giả yêu quý và ngưỡng mộ về 1 tình yêu đẹp

Không chỉ hỗ trợ chồng khôi phục sức khỏe, Ngọc Hà còn giúp anh tự tin trở lại với đam mê phim ảnh dù chỉ với những vai diễn nhỏ. Hình ảnh người vợ trẻ sát cánh bên chồng trong giai đoạn khó khăn nhất khiến nhiều người cảm phục và thêm yêu quý cặp đôi.