Đồng Tiền Xương Máu của Trương Ngọc Ánh

Tối 31/10, thông tin diễn viên, doanh nhân Trương Ngọc Ánh bị Công an TP.HCM khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đã khiến showbiz Việt chấn động.

Theo cơ quan điều tra, Trương Ngọc Ánh bị cáo buộc có sai phạm trong quá trình điều hành Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng, liên quan đến các khoản đầu tư và hợp đồng bất động sản trị giá hàng trăm tỷ đồng. Dù vụ việc đang trong quá trình xác minh, nhưng thông tin này đã tạo nên làn sóng tranh luận dữ dội trên mạng xã hội.

Thông tin vừa được lan truyền, mạng xã hội lập tức bùng nổ.

Dưới các bài đăng đưa tin, không ít người nhắc lại bộ phim từng gây tiếng vang của Trương Ngọc Ánh mang tên "Đồng Tiền Xương Máu". Nhiều người cho rằng "tên phim như vận vào người", "đúng là đồng tiền xương máu thật".

Đồng Tiền Xương Máu là một bộ phim truyền hình được thực hiện bởi Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh do Đinh Đức Liêm làm đạo diễn. Phim phát sóng lần đầu vào năm 1998 trên kênh HTV9. Gần 30 năm trôi qua, bộ phim vẫn còn nằm trong ký ức của mọi người như 1 dấu mốc vô cùng thành công của phim truyền hình.

Phim khắc họa một xã hội Việt Nam đang chuyển mình trong giai đoạn đổi mới, khi đồng tiền bắt đầu chi phối mạnh mẽ các mối quan hệ.

Đồng Tiền Xương Máu xoay quanh cuộc sống của gia đình ông Khải (diễn viên Lâm Tới) với ba người con. Ông Khải là người vốn tính cổ hủ, hà khắc nên không tán thành những gì mới mà luôn theo nguyên tắc cũ.

Ông Khải có ba người con, mỗi người mang một quan điểm và lựa chọn riêng giữa giá trị truyền thống và cám dỗ vật chất từ đó tạo nên những xung đột nội bộ. Con trai đầu, Toàn (do Chi Bảo thủ vai) có tính tự kiêu, quyết định bỏ nhà máy của cha để lập công ty riêng với tham vọng làm giàu nhanh. Nhưng do làm ăn thất bại, anh phải trả giá: Phụ bạc người mình yêu, thậm chí bán căn nhà kỷ niệm của cha để lấy vốn đầu tư rồi trắng tay.

Hình ảnh cũ của Trương Ngọc Ánh

PhimĐồng Tiền Xương Máu đã tạo nên tiếng vang lúc bất giờ. Dàn diễn viên Chi Bảo, Quyền Linh, Trương Ngọc Ánh cũng trở thành những diễn viên, MC nổi tiếng được đông đảo khán giả yêu thích.

Trong Đồng Tiền Xương Máu, Trương Ngọc Ánh thủ vai Lan Anh - cô con gái út mạnh mẽ, đầy khát vọng và bản lĩnh đã từ bỏ gia đình giàu sang để đi theo tiếng gọi tình yêu với một chàng kỹ sư nghèo tên Huy (do Quyền Linh thủ vai).

Dù vai diễn của Trương Ngọc Ánh trong Đồng Tiền Xương Máu khác hoàn toàn với những biến cố ngoài đời thật nhưng có lẽ tên phim đã gợi cho khán giả nhiều sự liên tưởng.

Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976, là một trong những gương mặt nữ diễn viên, doanh nhân nổi bật của điện ảnh Việt Nam suốt ba thập niên qua. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ những năm 1990 với vai trò người mẫu, trước khi chuyển hướng sang diễn xuất và nhanh chóng trở thành gương mặt sáng giá của truyền hình Việt.

Tên tuổi Trương Ngọc Ánh gắn liền với những vai diễn để đời như Lan Anh trong Đồng Tiền Xương Máu (1998), Duyên trong Áo Lụa Hà Đông, hay Hương Ga, nhân vật nữ chính trong bộ phim hành động cùng tên do chính cô sản xuất. Bên cạnh diễn xuất, cô còn c sản xuất phim và kinh doanh, giữ vai trò giám đốc, chủ tịch nhiều công ty giải trí và bất động sản.

KIM TIỀN