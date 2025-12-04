Đồng tiền của nền kinh tế số 5 thế giới thủng mốc tâm lý, vào top yếu nhất châu Á: Vì đâu?

Đồng rupee đã giảm 5% so với đồng USD từ đầu năm đến nay, trở thành một trong những đồng tiền yếu nhất châu Á. Nguyên nhân chính đến từ dòng USD chảy ra cho thương mại và đầu tư, cùng với việc doanh nghiệp tăng phòng ngừa trước rủi ro tỷ giá.

Biến động giá đồng rupee so với đồng USD.

Mức thuế quan lên tới 50% của Mỹ đối với hàng hóa Ấn Độ đã kìm hãm xuất khẩu sang thị trường chủ lực của nước này, qua đó khiến chứng khoán nước này kém hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư quốc tế đã bán ròng gần 17 tỷ USD cổ phiếu từ đầu năm, trong khi vốn FDI ròng âm 2 tháng liên tiếp.

Thâm hụt thương mại hàng hóa của Ấn Độ cao kỷ lục trong tháng 10 do nhập khẩu vàng tăng mạnh và thuế quan Mỹ leo thang. Cùng lúc đó, dòng USD từ vay nợ nước ngoài và tiền gửi của người Ấn Độ ở nước ngoài đều suy yếu.

Mỗi nhịp giảm của rupee đều kích hoạt nhu cầu USD mới, đặc biệt từ doanh nghiệp nhập khẩu, trong khi đó các đơn vị xuất khẩu tiếp tục giữ lại lượng USD nắm giữ. Mất cân đối cung - cầu khiến đồng tiền dễ tổn thương khi thiếu vắng dòng vốn mới.

Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) đã can thiệp để cản đà mất giá, nhưng áp lực vẫn lớn.

Trong một báo cáo, HSBC nhận định: “Nếu để tự điều chỉnh, rupee là bộ giảm sốc cho nền kinh tế. Một đồng rupee yếu dần giúp hấp thụ tác động của mức thuế cao”.

Theo Reuters