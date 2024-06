Động thái mới nhất của Xemesis sau “văn mẫu” thông báo chia tay Xoài Non: Vẫn đi thanh minh cho mình?

Hiện tại, những thông tin xoay quanh chuyện ly hôn của Xoài Non và Xemesis hiện vẫn đamg là chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm. Nhất cử nhất động của cả hai đều khiến dân tình chú ý. Trong khi Xoài Non đã đăng tải thêm một bài đăng dài để bảo vệ bạn thân Sunna và khẳng định đó không phải lý do để ly hôn thì Xemesis cũng đã có những động thái mới nhất.

Theo đó, Xemesis hoàn toàn im lặng trước những bình luận của người thân, bạn bè trong thông báo xác nhận ly hôn của mình. Tuy nhiên, nam streamer lại không ngần ngại để lại một bình luận trong bài đăng của Diệp Lâm Anh - người cũng từng làm dâu nhà họ Nghiêm. Cụ thể, Diệp Lâm Anh bày tỏ sự bức xúc vì bị cắt ghép câu từ khi cô động viên Xoài Non sau ly hôn. Rất nhanh chóng, Xemesis cũng cho rằng bản thân cũng gặp tình trạng tương tự. "Hiếu cũng nói nhiều thứ mà Hiếu không biết lắm", Xemesis viết.

Động thái mới nhất của Xemesis

Diệp Lâm Anh nhắn nhủ đến Xemesis

Diệp Lâm Anh từng là chị dâu họ của Xemesis, cô cũng được nhận xét có nhiều điểm tương đồng với Xoài Non khi cùng làm dâu hào môn

Đáp lại bình luận này, Diệp Lâm Anh cho hay ai cũng có một lý do riêng cho câu chuyện của mình, cô gửi lời chúc đến cả Xoài Non và Xemesis sẽ vững vàng trong chặng đường sắp tới. "Mỗi người 1 lý do riêng, chuyện gia đình người trong cuộc không dám đùa giỡn. Người đùa giỡn là người chưa ở hoàn cảnh này. Anh Bơ và Xoài mạnh mẽ lên nhé", Diệp Lâm Anh bày tỏ.

Loạt tương tác này của Xemesis khiến nhiều người chú ý khi biết anh vẫn giữ mối quan hệ tốt với Diệp Lâm Anh. Cô cũng xuất hiện trong đám cưới của Xoài Non - Xemesis lẫn các dịp lễ, Tết của gia đình. Bên cạnh đó, dân tình cũng bình luận cách trả lời của Xemesis khẳng định anh vẫn biết và theo dõi tất cả những gì cộng đồng mạng nói về mình nhưng đều chọn cách im lặng, cho mọi chuyện qua đi.

Có thể nói, cuộc hôn nhân của Xoài Non và Xemesis mở màn cực rầm rộ bằng đám cưới bạc tỷ và khi kết thúc cũng ồn ào không kém. Mặc dù người trong cuộc đều dành cho nhau những sự tử tế, tôn trọng khi chia tay nhưng những tin đồn bên lề vẫn còn rất nhiều, thậm chí có không ít những điều sai sự thật. Do đó, cả hai từng lần lượt lên tiếng giải thích rõ các nghi vấn như "Xoài Non nhận 20 tỷ để ly hôn" hay "Sunna là người thứ 3 chen vào mối quan hệ".

Dù tiếc nuối nhưng nhiều người cho rằng Xemesis và Xoài Non đã có cách giải quyết văn minh nhất

Nhiều người cho rằng, vì cặp đôi đã xác nhận đường ai nấy đi, nên để mọi chuyện dừng lại tại đây. Bởi, bản thân Xoài Non và Xemesis đều muốn giữ kín lý do ly hôn. Hơn nữa, ai cũng có những tổn thương riêng khi bước ra khỏi một mối quan hệ, do đó dân tình cho rằng nên để cho họ có không gian riêng để bắt đầu lại cuộc sống.

Hiện, Xoài Non đang sống tại một căn chung cư riêng. Sau ly hôn, cô tập trung vào công việc của bản thân, chăm chỉ livestream bán hàng và gắn link sản phẩm trên trang cá nhân. Về phía Xemesis, anh có phần ít cập nhật MXH hơn, cũng tiếp tục gây dựng cơ sở kinh doanh của mình và thi thoảng tụ tập bạn bè.