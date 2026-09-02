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Động thái mới nhất của MC Hoàng Oanh, nhắc thẳng thủ môn Lê Giang Patrik

Kim Linh
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Hình ảnh mới được MC Hoàng Oanh chia sẻ cùng thủ môn Lê Giang Patrik đang nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Mới đây, MC Hoàng Oanh đăng tải loạt hình ảnh tổng kết tháng 8 trên story cá nhân, ghi lại những dấu ấn đáng nhớ trong công việc và cuộc sống.

Đáng chú ý, bên cạnh hình ảnh bên gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, nữ MC còn chia sẻ bức ảnh chụp cùng thủ môn Lê Giang Patrik khi cả hai ăn mừng chiến thắng tại ASEAN Cup 2026. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhất là khi thời gian qua Hoàng Oanh và nam thủ môn liên tục có những tương tác thân thiết, dù cả hai chưa từng chính thức chia sẻ về mối quan hệ.

- Ảnh 1.

Hình ảnh vừa được MC Hoàng Oanh chia sẻ trên trang cá nhân (Ảnh: FBNV)

Trước đó, Hoàng Oanh từng có mặt tại sân vận động Mỹ Đình để theo dõi trận chung kết lượt về, diện áo đấu mang tên Lê Giang Patrik và đăng tải hình ảnh chúc mừng đội tuyển sau khi giành chức vô địch. Những tương tác và lần xuất hiện cùng nhau của cả hai sau đó cũng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Trong những ngày tiếp theo, nữ MC chủ yếu cập nhật các hoạt động công việc, trong đó có màn xuất hiện tại fan concert của ca sĩ Ái Phương mà không trực tiếp nhắc đến nam thủ môn. Vì vậy, việc Hoàng Oanh chia sẻ hình ảnh chụp cùng Lê Giang Patrik trong loạt khoảnh khắc đáng nhớ của tháng 8 càng khiến mối quan hệ giữa hai người trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm.

- Ảnh 2.

MC Hoàng Oanh xuất hiện tại SVĐ Mỹ Đình (Ảnh: FBNV)

- Ảnh 3.

Nữ nghệ sĩ chúc mừng chức vô địch của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Từ đầu năm 2026, Hoàng Oanh từng công khai chuyện đã có bạn trai mới nhưng khéo léo che mặt đối phương. Tin đồn hẹn hò giữa cô và Lê Giang Patrik sau đó càng được chú ý khi nữ MC xuất hiện trên khán đài sân vận động tại Thái Nguyên để theo dõi trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar. Đây cũng là cột mốc đáng nhớ với nam thủ môn khi anh lần đầu thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia.

- Ảnh 4.

Hoàng Oanh có mặt trên khán đài trận giao hữu Việt Nam - Myanmar

Hoàng Oanh là Á hậu cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012. Sau cuộc thi, cô trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều chương trình truyền hình với vai trò MC, đồng thời hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất và thường xuyên góp mặt tại các sự kiện giải trí.

Trong khi đó, thủ môn Việt kiều Lê Giang Patrik (SN 1992) sinh ra tại Slovakia, có cha là người Việt Nam và mẹ là người Slovakia. Sở hữu chiều cao 1,88 m, anh trưởng thành trong môi trường bóng đá châu Âu, từng khoác áo các đội tuyển trẻ của Slovakia và có nhiều năm thi đấu cho các CLB tại Slovakia và CH Séc.

Tại ASEAN Cup 2026, bên cạnh việc cùng đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch, Lê Giang Patrik còn được trao danh hiệu “Thủ môn xuất sắc nhất giải”. Hiện, anh khoác áo CLB Công an TP.HCM tại V.League.

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MC Hoàng Oanh

lê giang patrik

ASEAN Cup 2026

thủ môn

đội tuyển Việt Nam

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