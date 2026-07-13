Động thái mới nhất của Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy: Nhan sắc U50 “không đùa được”

Bức ảnh mới được vị doanh nhân đăng tải nhanh chóng nhận về nhiều lời khen nhờ diện mạo trẻ trung ở tuổi U50.

Chủ tịch Ngân hàng ACB Trần Hùng Huy mới đây đã có động thái mới trên trang Facebook cá nhân khi đăng tải những bức ảnh chụp một mình trong chuyến công tác kết hợp nghỉ hè.

Ngay sau khi xuất hiện, hình ảnh của vị doanh nhân sinh năm 1978 nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác cùng hàng loạt bình luận khen ngợi về ngoại hình trẻ trung, phong độ.

Những bức ảnh mới của Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy nhanh chóng "gây bão" trên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác

Đi kèm bức ảnh, ông Trần Hùng Huy chia sẻ câu chuyện phía sau chuyến đi với giọng văn hài hước, gần gũi. Theo đó, ông tranh thủ chuyến công tác để đưa cả gia đình nghỉ hè tại một khu resort hướng thẳng ra vịnh Hạ Long.

Vị Chủ tịch ACB kể rằng cả gia đình đã có ba ngày gần như không muốn rời khỏi khu nghỉ dưỡng bởi khung cảnh đẹp, dịch vụ chu đáo và ẩm thực vượt ngoài mong đợi.

Theo chia sẻ của ông, khi trời nắng, khung cảnh hiện lên rực rỡ, còn lúc mưa lại mang vẻ lãng mạn rất riêng. Đồ ăn ngon đến mức kế hoạch khám phá các quán ăn địa phương cũng phải gác lại.

Tuy nhiên, khác với người thân được tận hưởng kỳ nghỉ, bản thân Chủ tịch Huy gần như không có thời gian thư giãn.

Ông cho biết mình phải họp liên tục từ sáng đến tối trong suốt ba ngày và chỉ có thể ngắm mọi người tận hưởng resort qua ô cửa kính phòng họp. Kết thúc chuyến đi khi chưa kịp nghỉ ngơi đúng nghĩa, vị lãnh đạo ngân hàng còn hài hước viết rằng nếu quay lại, có lẽ sẽ phải "suy nghĩ kỹ", bởi "lỡ lại chẳng muốn về nữa thì biết làm sao".

Mẹ của Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy cũng gây chú ý trong chuyến đi với hình ảnh trẻ trung, sang trọng và thần thái đầy quyền lực của một nữ doanh nhân

Dù nội dung bài đăng xoay quanh chuyến công tác kết hợp nghỉ dưỡng, điều thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng lại là loạt ảnh của Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy bên hồ bơi. Diện mạo khỏe khoắn, vóc dáng săn chắc cùng phong cách trẻ trung của vị doanh nhân sinh năm 1978 nhanh chóng nhận về nhiều lời khen.

Không ít bình luận cho rằng ông sở hữu vẻ ngoài "khó đoán tuổi", vẫn giữ được phong độ và thần thái cuốn hút dù đã bước vào độ tuổi U50.

Trần Hùng Huy từ lâu được xem là một trong những doanh nhân có hình ảnh gần gũi trên mạng xã hội.

Bên cạnh những chia sẻ về công việc, ông thỉnh thoảng đăng tải các khoảnh khắc đời thường, những chuyến du lịch hoặc hoạt động cùng gia đình, qua đó nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Trước đó, dịp nghỉ lễ 30/4, Chủ tịch ACB từng chia sẻ chuyến du lịch cùng các con tới hồ Kaindy (Kazakhstan).

Ông hiện là cha của hai người con. Con gái Angela Quỳnh Anh, sinh năm 2003, tốt nghiệp Đại học California San Diego (Mỹ) vào tháng 6/2025 và thường gây chú ý với phong cách thời trang thanh lịch.

Chủ tịch Trần Hùng Huy cùng hai con

Trong khi đó, con trai Alan, sinh năm 2002, khá kín tiếng, được nhiều người nhận xét có ngoại hình giống bố và sở hữu năng khiếu ca hát.

Ngoài vai trò điều hành một trong những ngân hàng tư nhân lớn tại Việt Nam, Trần Hùng Huy còn được biết đến với hình ảnh doanh nhân hiện đại, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện dành cho giới trẻ, tham gia các hoạt động văn hóa, giải trí và duy trì tương tác cởi mở trên mạng xã hội.

Chính vì vậy, mỗi lần cập nhật trạng thái hay đăng tải hình ảnh mới, đặc biệt là những khoảnh khắc đời thường, ông đều thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Ảnh: FBNV