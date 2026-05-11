Động thái mới nhất của Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy bên mẹ doanh nhân quyền lực gây chú ý

Mới đây nhân dịp Ngày của Mẹ, Chủ tịch Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Trần Hùng Huy tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên mẹ doanh nhân nổi tiếng trên trang cá nhân. Không phải hình ảnh tại sự kiện kinh doanh hay các hoạt động tài chính quen thuộc, lần này nam doanh nhân lựa chọn đăng tải một buổi tối riêng tư, ấm cúng cùng mẹ tại nhà hàng CieL Dining.

Trên trang Facebook cá nhân, Chủ tịch ACB viết: “Happy Mother’s Day! Với người phụ nữ quan trọng nhất trong đời, mình chọn CieL Dining cho một buổi tối rất riêng, không phải để tiếp khách, không phải vì công việc. Chỉ đơn giản là muốn đưa mẹ đi ăn một bữa thật trọn vẹn” .

Trong bài đăng, vị Chủ tịch sinh năm 1978 cũng chia sẻ một số cảm nhận về trải nghiệm dùng bữa. Theo anh, mẹ mình vốn không quen với phong cách fine dining nhưng trong buổi tối đó lại “ngồi ăn rất chậm, rất vui”. Anh cho biết mẹ là người nấu ăn ngon nên những nhận xét nhẹ nhàng của bà về món ăn khiến anh nhận ra mẹ khá thích trải nghiệm này.

Đặc biệt, những hình ảnh xuất hiện cùng Trần Hùng Huy cũng khiến nhiều người bất ngờ trước vẻ ngoài trẻ trung, phong thái sang trọng của mẹ nam doanh nhân

Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, đặc biệt là những thông tin liên quan đến mẹ của Trần Hùng Huy – nữ doanh nhân Đặng Thu Thủy. Dù ít xuất hiện trước truyền thông, bà vẫn được biết đến là một thành viên quan trọng trong gia đình sáng lập ACB.

Theo Ngôi Sao, bà Đặng Thu Thủy sinh năm 1955, là vợ ông Trần Mộng Hùng - nhà sáng lập ACB. Bà tốt nghiệp khoa Anh văn tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, đồng thời có bằng cử nhân Kinh tế của Đại học Kinh tế TP.HCM. Từ năm 2011 đến nay, bà là thành viên Hội đồng quản trị ACB.

Gia đình ông Trần Mộng Hùng được biết đến là một trong những gia đình doanh nhân có ảnh hưởng trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng tại Việt Nam. Tuy nhiên, khác với nhiều gia đình doanh nhân thường xuyên xuất hiện trước truyền thông, gia đình Chủ tịch ACB khá kín tiếng về đời sống riêng tư.

Thời gian gần đây, Trần Hùng Huy bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Trước đó không lâu, Chủ tịch ACB từng đăng tải loạt ảnh du lịch Kazakhstan cùng đại gia đình, trong đó có bố mẹ, các con và nhiều người thân. Loạt ảnh nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng, đặc biệt bởi ngoại hình nổi bật của các thành viên trong gia đình.

Ngoài vai trò lãnh đạo ngân hàng, Trần Hùng Huy những năm gần đây còn được chú ý bởi phong cách trẻ trung, thường xuyên tham gia các hoạt động âm nhạc, giải trí và tương tác cởi mở trên mạng xã hội. Những bài đăng mang màu sắc đời thường của vị Chủ tịch ngân hàng này vì thế cũng thường thu hút lượng lớn bình luận và chia sẻ.

