Động thái mới của Trung Quốc trước đàm phán: Hợp thức hóa nhân vật vừa hứng chỉ trích của Bộ trưởng Mỹ

Tiêu điểm

Trung Quốc đã rút nhà đàm phán thương mại hàng đầu Lý Thành Cương khỏi vị trí đại diện thường trực tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Tân Hoa Xã đưa tin.

Bối cảnh

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới bùng phát trở lại sau khi Mỹ đưa thêm nhiều công ty nước ngoài vào danh sách trừng phạt và Trung Quốc áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu với đất hiếm và các nguyên liệu quan trọng để đáp trả.

Đại diện hiện tại của Trung Quốc tại WTO là ông Li Yongjie.

Ông Li Chenggang. Ảnh: Reuters

Với tư cách là cựu đặc phái viên WTO và trợ lý bộ trưởng thương mại, ông Li Chenggang, 58 tuổi, đã đóng vai trò chủ chốt trong 4 vòng đàm phán thương mại Mỹ - Trung liên tiếp.

Việc bổ nhiệm bất ngờ ông Lý vào tháng 4, thay thế nhà đàm phán thương mại kỳ cựu Wang Shouwen (Vương Thụ Văn), diễn ra vài ngày sau khi Bắc Kinh áp đặt mức thuế 125% đối với Washington với lập trường cứng rắn.

Là đại diện Trung Quốc tại WTO trong hơn 4 năm, ông Lý trước đây đã đảm nhiệm một số vị trí quan trọng trong Bộ Thương mại, bao gồm các bộ phận giám sát các hiệp ước, luật pháp và thương mại công bằng.

Tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh danh tiếng và Đại học Hamburg của Đức, ông Lý có kiến thức sâu rộng về luật WTO.

Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã có động thái bất thường khi chỉ trích đích danh ông Lý tại một sự kiện công khai, nói rằng nhà đàm phán Trung Quốc có phát ngôn kích động, "mất kiểm soát" và "rất thiếu tôn trọng".

Diễn biến tiếp theo

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là sẽ có cuộc gặp vào cuối tháng này bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC tại Hàn Quốc.

Trong cuộc điện đàm hôm thứ Sáu với Phó Thủ tướng Trung Quốc He Lifeng, Bessent cho biết cả hai bên đã có "những cuộc thảo luận thẳng thắn và chi tiết" về thương mại Mỹ-Trung

Đồng thời 2 bên sẽ gặp nhau vào tuần tới tại Malaysia, ông Bessent nói thêm.