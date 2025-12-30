Động thái mới của Thép Pomina sau khi được Vingroup 'cứu trợ' cho vay lãi suất 0%

CTCP Thép Pomina (mã CK: POM) vừa công bố nghị quyết về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện một loạt công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị (HĐQT).



Theo đó, ông Đỗ Tiến Sĩ – Tổng Giám đốc Pomina được HĐQT ủy quyền thay mặt ký các nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT và các văn bản khác trong trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt, bận công tác hoặc không thể ký kịp thời.

Bên cạnh đó, ông Sĩ cũng được phép ký thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên và bất thường, cùng toàn bộ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác tổ chức ĐHĐCĐ như danh sách cổ đông, tờ trình, dự thảo nghị quyết và các văn bản liên quan.

Ông Đỗ Tiến Sĩ.

Ngoài phạm vi nội bộ, Tổng Giám đốc Pomina còn được ủy quyền làm việc và ký văn bản với các cơ quan quản lý gồm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, cơ quan thuế, cũng như các ngân hàng và tổ chức tín dụng, theo đúng nội dung đã được HĐQT thông qua. Sau khi thực hiện, ông Sĩ có trách nhiệm báo cáo lại với Chủ tịch HĐQT và tập thể HĐQT.

Ảnh 3 anh em Đỗ Duy Thái, Đỗ Tiến Sĩ và Đỗ Xuân Chiểu.

Hiện Chủ tịch HĐQT là ông Đỗ Duy Thái, trong khi nhiều vị trí chủ chốt khác cũng do các thành viên họ Đỗ đảm nhiệm. Danh sách HĐQT hiện nay còn có ông Đỗ Tiến Sĩ (Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc), ông Đỗ Xuân Chiểu, ông Đỗ Văn Khánh và bà Đỗ Hoài Khánh Linh.



Trong nhiều năm qua, chiếc ghế Chủ tịch HĐQT Pomina liên tục được luân chuyển giữa các thành viên trong gia đình. Ông Đỗ Duy Thái giữ vị trí này từ tháng 2/2023; trước đó, ông Đỗ Tiến Sỹ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT trong khoảng một năm, còn ông Đỗ Xuân Chiểu từng giữ cương vị này suốt gần một thập kỷ.



CTCP Thép Pomina tiền thân là Nhà máy thép Pomina 1, được đầu tư xây dựng từ năm 1999 bởi Công ty TNHH Thép Việt, trong bối cảnh làn sóng công nghiệp hóa tại Việt Nam tăng tốc. Nhờ lợi thế về vốn và công nghệ, Pomina nhanh chóng mở rộng quy mô, từng bước vươn lên nhóm doanh nghiệp dẫn đầu ngành thép xây dựng, tham gia cung ứng vật liệu cho nhiều công trình lớn.



Tuy nhiên, quá trình mở rộng nhanh cũng khiến doanh nghiệp gánh áp lực tài chính lớn. Khi thị trường thép bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt, Pomina dần thu hẹp thị phần, hoạt động kinh doanh sa sút và rơi vào chuỗi thua lỗ kéo dài. Cổ phiếu POM bị đưa vào diện kiểm soát, trong khi nhiều cổ đông nội bộ thoái vốn.



Tính đến cuối quý III/2025, Pomina ghi nhận lỗ lũy kế hơn 3.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 186 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt hơn 9.000 tỷ đồng nhưng nợ phải trả đã vượt 9.200 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay tài chính ngắn và dài hạn lên tới hơn 5.900 tỷ đồng, chủ yếu là vay ngắn hạn.

Trước áp lực tài chính ngày càng lớn, Pomina buộc phải triển khai tái cơ cấu. Doanh nghiệp từng tìm kiếm đối tác chiến lược trong và ngoài nước, bao gồm một số đối tác Nhật Bản, song chưa đạt được bước đột phá. Năm 2024, Pomina đề xuất phương án thành lập pháp nhân mới để quản lý Nhà máy Pomina 1 và Nhà máy luyện phôi Pomina 3, sau đó dự kiến bán 65% vốn, nhưng tiến độ triển khai vẫn chậm.



Gần đây, Pomina nhận được sự hỗ trợ từ Vingroup thông qua khoản vay vốn lưu động lãi suất 0% với thời hạn tối đa 2 năm. Đồng thời, Vingroup cam kết ưu tiên Pomina trong chuỗi cung ứng thép cho các doanh nghiệp trong hệ sinh thái như VinFast, Vinhomes và VinSpeed.



Trong bối cảnh đó, ông Đỗ Tiến Sỹ – người có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành luyện kim được đưa trở lại vai trò điều hành Pomina. Trước đó, vào đầu tháng 11, ông Sỹ cũng đã được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Vinmetal, doanh nghiệp do Vingroup thành lập để quản lý mảng sắt thép.