Động thái mới của giới đầu tư với nhà đất vùng ven Tp.HCM

Báo cáo quý 3/2023 của Datxanh Services chỉ ra, thị trường bất động sản phía Nam (Tp.HCM và các tỉnh lân cận) tiếp tục dẫn đầu về nguồn cung sơ cấp 9 tháng 2023. Nguồn cung căn hộ tại Tp.HCM và Bình Dương chiếm 97,3% giỏ hàng căn hộ sơ cấp và 65,7% giỏ hàng chung của khu vực.

Tại Tp.HCM, nguồn cung từ các dự án ở khu Đông chiếm 60% giỏ hàng, phần lớn đến từ dự án Vinhomes Grand Park, Lumiere Boulevard (Masterise Homes), FIATO Premier (dự kiến chào thị trường quý 4/2023)…

Dự kiến sẽ có thêm nguồn cung mới từ các chủ đầu tư như Vinhomes, Gamuda, Khang Điền, Đất Xanh,… trong giai đoạn tiếp theo. Trong khi đó, tại khu Tây và Nam Tp.HCM thì có sự xuất hiện nguồn cung của một số dự án như Akari City, The Sholi, Mizuki Park…

Theo Datxanh Services, trong quý 3/2023, số lượng nguồn cung mới căn hộ Tp.HCM đạt khoảng 4.000 sản phẩm, tăng 74% theo năm. Giá bán bình quân căn hộ từ 60 – 80 triệu/m2, tăng 2 – 3% theo năm. Trong đó tỉ lệ hấp thụ căn hộ đạt khoảng 22%.

Tỉ lệ hấp thụ tính trên nguồn cung sơ cấp toàn khu vực Tp.HCM và các tỉnh lân cận quý 3/2023 đạt khoảng 15 – 20%. Trong đó, tỷ lệ hấp thụ tại Tp.HCM cao hơn các tỉnh lân cận khác (ước trung bình trên 22%).

Tại các tỉnh vệ tinh Tp.HCM (Bình Dương, Đồng Nai, Long An) ghi nhận giá bán bình quân căn hộ từ 27 – 43 triệu/m2, ổn định theo quý. Giá bán nhà phố từ 25 – 91 triệu/m2, ổn định theo quý. Giá bán bình quân biệt thự từ 60 – 130 triệu/m2, tăng 5 – 8% theo quý. Giá bán bình quân shophouse từ 30 – 143 triệu/m2, ổn định theo quý. Giá bán bình quân đất nền từ 15 – 55 triệu/m2, ổn định theo quý.

Trong đó, tại Bình Dương, nguồn cung tập trung chủ yếu tại Dĩ An và Thuận An, với các dự án: HT Pearl, The Rivana, Bcons Polaris, The Maison, The Emerald 68, PiCity Sky Park, Phú Đông Sky Garden…

Đồng Nai ghi nhận nguồn cung hiếm hoi, chỉ một số dự án như FIATO City của Thang Long Real Group và Eco Village Saigon River (Nhơn Trạch), còn lại là sản phẩm giai đoạn mới từ các dự án hiện hữu như Gem Sky World, STC Long Thành, Aqua City,...

Tại Long An, nguồn cung thấp tầng vẫn chiếm ưu thế, chủ yếu cũng là giỏ hàng giai đoạn tiếp theo của các dự án cũ như: Waterpoint Long An (Nam Long), Diamond City (Thắng Lợi),…

Cũng theo Datxanh Services, thị trường bất động sản miền Tây (Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Bạc Liêu) khá khan hiếm nguồn cung mới. Nguồn cung sơ cấp quý 3/2023 khoảng hơn 2.600 sản phẩm được cung ứng ra thị trường.

Tại Cần Thơ, sau thời gian dài hạn chế nguồn cung mới, thị trường ghi nhận dự án căn hộ cao cấp đầu tiên được giới thiệu (Cara River Park). Nguồn cung thấp tầng đến từ các dự án đã triển khai 2 - 3 năm vẫn đang mở bán, chủ yếu tập trung vào loại hình đất nền.

Mới đây, Sở Xây dựng Tp.Cần Thơ thông báo chính thức nhận đăng ký mua gần 1.000 căn nhà ở xã hội (NOXH) tại dự án Nam Long II Central Lake do Nam Long phát triển, giá 15.8 triệu/m2.

Tại Phú Quốc đang “rumour” trong quý 3/2023, dự kiến giới thiệu ra thị trường từ quý 4.2023 nguồn cung mới với số lượng lớn 10.000 sản phẩm của chủ đầu tư Vinhomes (The 5Way Phú Quốc).

Các khu vực khác tại miền Tây tiếp tục hạn chế nguồn cung dự án mới, đa số giao dịch giỏ hàng cũ, tập trung vào loại hình đất nền, nhà phố.

Ghi nhận giá bán bình quân căn hộ tại khu vực miền Tây từ 30 – 40 triệu/m2, tăng 3 – 6% theo quý. Giá bán nhà phố từ 22 – 47 triệu/m2, ổn định theo quý. Giá bán bình quân shophouse từ 25 – 43 triệu/m2, ổn định theo quý. Giá bán bình quân đất nền từ 12 – 35 triệu/m2, ổn định theo quý.

Dự báo thị trường quý cuối năm 2023, đại diện Datxanh Services cho hay, thời gian qua, mức độ tác động của các chính sách điều hành do Chính phủ ban hành, góp phần làm cho thị trường có những chuyển động theo hướng tích cực dần. Dự đoán đến cuối năm 2023 thì tác động của các chính sách điều hành sẽ rõ nét hơn.

Trong 9 tháng 2023 chứng kiến động thái quyết liệt trong việc giảm lãi suất. Cùng với đó, nỗ lực gỡ vướng cho các dự án BĐS tiếp tục được đẩy mạnh.

Quý 3/2023, các chủ đầu tư đều nỗ lực ra hàng, cạnh tranh khốc liệt về chính sách và cách thức bán hàng.

“Quý 3/2023, thị trường bất động sản ghi nhận lượng giao dịch thực tế chưa tăng nhưng tâm lý của khách hàng đã được cải thiện. Tỷ lệ tìm kiếm bất động sản của khách hàng gia tăng, đặc biệt là phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực. “Khẩu vị” khách hàng tập trung vào việc ưu tiên lựa chọn sản phẩm có pháp lý chuẩn chỉnh, CĐT uy tín và chính sách bán hàng cạnh tranh, đặc biệt về phần tài chính và thanh toán”, đại diện Datxanh Services nhấn mạnh.