Động thái mới của Doãn Hải My sau khi lộ nghi vấn đi khám thai, quyết giấu nhẹm 1 thứ sau kết hôn

Sau lễ cưới tại Thái Bình, mới đây, Doãn Hải My được cho là bị “team qua đường” bắt gặp đi khám thai tại một bệnh viện ở Hà Nội. Trước khi thông tin này rầm rộ trên MXH, cặp đôi cũng liên tục được đồn đoán có tin vui qua loạt dấu hiệu trong đám cưới.



Hình ảnh được netizen chia sẻ cho rằng Doãn Hải My đi khám thai

Tuy nhiên, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu vẫn chưa lên tiếng chính xác mà chỉ tập trung vào các công việc của mình và chuẩn bị cho đám cưới tại Hà Nội tới đây. Đặc biệt về phía bà xã nam cầu thủ, cô nàng có phản ứng khá nhẹ nhàng, vẫn đăng tải hình ảnh cuộc sống thường ngày trên MXH.

Theo đó, Doãn Hải My chia sẻ nhiều khoảnh khắc thân thiết bên chú cún cưng. Cô nàng đưa thú cưng đi dạo, khoe cún cưng của mình có áo mới khiến netizen thích thú. Bên cạnh đó, người đẹp không nhắc đến những thông tin liên quan tới mình và cũng không quay rõ mặt hay vóc dáng.

Doãn Hải My không lên tiếng trước những thông tin trên MXH, chỉ tập trung vào cuộc sống của mình

Thời gian gần đây, vì chuẩn bị cho ngày đặc biệt nên sức khoẻ của Doãn Hải My có phần không tốt. Cô nàng từng than mệt vì lịch trình dày đặc, bận rộn trước ngày đám cưới. Người hâm mộ cũng bày tỏ sự lo lắng và dành quan tâm tới bà xã Đoàn Văn Hậu. Nhiều người hi vọng cặp đôi có thể sắp xếp mọi thứ trọn vẹn để ngày 26/11 tới đây xuất hiện thật xứng đôi, ấn tượng trong ngày vui của mình.

Được biết, tiệc cưới của cặp đôi sẽ tổ chức vào lúc 17h ngày 26/11 tại một khách sạn 5 sao trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Đây là một trong những trung tâm tiệc cưới sang trọng tại Hà Nội với sức chứa khoảng hơn 1000 khách. Dàn khách mời cũng được dự đoán sẽ toàn những cái tên đình đám như: hội cầu thủ và vợ, diễn viên Bảo Hân, Hoà Minzy,...