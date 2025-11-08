Động thái mạnh mẽ của Triều Tiên khi tàu sân bay Mỹ ghé Busan

Một lá cờ Triều Tiên tung bay tại làng tuyên truyền Gijungdong ở Triều Tiên

Ngày 8/11, Bộ trưởng Quốc phòng CHDCND Triều Tiên No Kwang Chol cảnh báo sẽ thực hiện "hành động tấn công mạnh hơn" khi lên án các cuộc hội đàm an ninh giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc, cùng với việc một tàu sân bay Mỹ cập cảng Hàn Quốc.

Theo KCNA, phát biểu của ông No đưa ra một ngày sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo về phía biển phía đông bờ biển nước này, và sau khi Bình Nhưỡng chỉ trích các biện pháp trừng phạt mới của Washington nhắm vào cá nhân và thực thể Triều Tiên bị cáo buộc liên quan tới các đường dây rửa tiền qua mạng.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 8/11 lên án vụ phóng tên lửa, đồng thời cho rằng việc Triều Tiên chỉ trích cuộc họp Mỹ–Hàn là điều đáng tiếc.

Ông No phê phán chuyến thăm của Tổng tư lệnh quân đội Mỹ và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc tới vùng biên giới liên Triều, cùng các cuộc hội đàm tiếp theo tại Seoul, cáo buộc họ âm mưu tăng cường nỗ lực răn đe nhằm vào Triều Tiên và tích hợp lực lượng hạt nhân lẫn lực lượng thông thường của 2 nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói hôm 4/11 rằng cốt lõi của liên minh với Seoul sẽ tiếp tục tập trung vào việc răn đe Triều Tiên, mặc dù Washington sẽ xem xét sự linh hoạt cho binh sĩ Mỹ đóng tại Hàn Quốc trong việc đối phó các mối đe dọa khu vực.

Ông No cũng cho rằng chuyến thăm của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS George Washington tới thành phố cảng Busan ở đông nam Hàn Quốc trong tuần này, sau các cuộc diễn tập không quân liên Mỹ–Hàn với Seoul, đã làm leo thang căng thẳng trên bán đảo.

"Chúng tôi sẽ thể hiện hành động tấn công mạnh hơn nhằm đối phó mối đe dọa của đối phương, theo nguyên tắc đảm bảo an ninh và bảo vệ hòa bình bằng sức mạnh hùng hậu," ông No tuyên bố, theo KCNA.

Hải quân Hàn Quốc cho biết chuyến thăm của tàu sân bay nhằm tiếp tế và cho thủy thủ nghỉ phép.

Trong chuyến thăm Hàn Quốc tuần trước, Tổng thống ông Donald Trump một lần nữa bày tỏ sẵn sàng ngồi xuống gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Cuộc gặp không diễn ra, nhưng ông Trump cho biết sẵn sàng trở lại khu vực để gặp ông Kim.

Tuần trước, Triều Tiên cũng thử phóng tên lửa hành trình về phía tây bán đảo Hàn, ngay trước khi ông Trump và nhiều lãnh đạo khác dự hội nghị khu vực tại Hàn Quốc.

Về vụ phóng tên lửa gần đây, Bộ Chỉ huy Ấn Độ - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ tuyên bố vụ phóng "không gây mối đe dọa ngay lập tức đối với nhân sự hoặc lãnh thổ Mỹ, hay đối với đồng minh của chúng tôi".

"Vụ phóng tên lửa làm nổi bật tác động gây bất ổn" của các hành động từ phía Triều Tiên, cơ quan này cho biết.