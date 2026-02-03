Động thái "lạ" của quỹ vàng lớn nhất thế giới

Theo dữ liệu thống kê mới nhất từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Shares bất ngờ "án binh bất động" trong phiên đầu tuần 2/2, khối lượng vàng nắm giữ vẫn giữ nguyên ở mức 1.087,1 tấn vàng.

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn

Trạng thái “nằm im” quan sát của quỹ vàng lớn nhất thế giới được cho là khá thận trọng trong bối cảnh giá vàng vừa trải qua giai đoạn biến động mạnh. Cập nhật sáng 3/2, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận ở mức 4.834 USD/ounce, tăng 3,5% so với mức đóng cửa hôm qua (theo Kitco).

Trước đó, giá vàng đã giảm 14% trong ba phiên giao dịch gần nhất và có thời điểm xuống dưới 4.500 USD/ounce. Chỉ riêng phiên ngày 30/1, vàng đã giảm 9,8%, tổng cộng đã bốc hơi khoảng 900 USD so với mức đỉnh lịch sử gần 5.600 USD/ounce ghi nhận ngày 29/1. Đây cũng là phiên giảm tuyệt đối mạnh nhất chưa từng thấy trong lịch sử.

Tương tự, kim loại quý đáng chú ý khác là bạc cũng cho thấy nhịp hồi phục nhẹ sau cú lao dốc. Giá bạc đang hồi phục trở lại trên vùng 84 USD/oz, tương ứng tăng gần 6% so với phiên hôm qua. Dù còn thấp hơn nhiều so với đỉnh 120 USD vào cuối tháng 1, song so với một năm trước, giá bạc vẫn cao hơn khoảng 150%.

﻿Cả 2 kim loại quý vàng và bạc cùng hồi phục, tuy nhiên, quỹ bạc lớn nhất thế giới lại có động thái khác hoàn toàn. Cập nhật mới nhất, phiên 2/2, iShare Silver Trust (SLV) bất ngờ tung gần 3 tỷ USD (khoảng hơn 500 tấn) để mua bạc, xác lập kỷ lục về giá trị giao dịch trong ngày. Con số này thậm chí còn tương đương với tổng giá trị mà quỹ bán ra từ đầu năm.

Giá vàng và bạc thế giới chịu áp lực điều chỉnh sau chuỗi tăng nóng trong tháng 1 và một loạt thông tin làm giảm nhu cầu trú ấn rủi ro vào kim loại quý.

Cuối tuần qua, CME Group một lần nữa tăng yêu cầu ký quỹ đối với hai hợp đồng tương lai kim loại. Vàng cũng chiụ áp lực khi do Tổng thống Trump hôm thứ Sáu đã đề cử ông Kevin Warsh làm người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, điều này đã đẩy chỉ số đô la Mỹ tăng cao. Ông Warsh được biết đến là người có quan điểm cứng rắn hơn về chính sách tiền tệ của Mỹ.

Bên cạnh đó, nhu cầu trú ẩn rủi ro vào vàng cũng giảm khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran có tín hiệu hạ nhiệt. Theo Bộ Ngoại giao Iran, nước này hy vọng những nỗ lực ngoại giao nhằm tránh chiến tranh với Mỹ sẽ có kết quả trong vài ngày tới. Nhiều quốc gia ở Trung Đông đã đóng vai trò trung gian để trao đổi thông điệp với Mỹ, và ưu tiên của Iran trong các cuộc đàm phán là việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt.

Ông Christopher Forbes, trưởng bộ phận châu Á và Trung Đông tại công ty CMC Markets, nhận định pha giảm vừa rồi của giá vàng là một sự điều chỉnh kinh điển sau một đợt tăng quá mức, thay vì phản ánh một sự đứt gãy của xu hướng tăng dài hạn. “ Hoạt động chốt lời, đồng USD vững lên, và tin tức địa chính trị dịu đi đã làm suy yếu một giao dịch vốn đã trở nên đông đúc quá mức” , ông nói.

Theo ông Forbes, trong ngắn hạn, giá vàng sẽ giữ ở mức cao, nhưng độ biến động sẽ lớn trong lúc thị trường chờ thông tin rõ ràng hơn về đường lối chính sách của ông Warsh. “ Nếu đồng USD suy yếu trở lại hoặc ông Warsh được xác nhận là mềm mỏng, lực mua sẽ mạnh trở lại trên thị trường vàng ”, ông nói, dự báo giá vàng vẫn sẽ tăng trong 12 tháng tới và có thể lập lại mức đỉnh nếu Fed còn nới lỏng chính sách tiền tệ.

Lạc quan tương tự, JP Morgan dự báo giá vàng sẽ đạt 6.300 USD/ounce vào cuối năm 2026, do nhu cầu từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư tiếp tục tăng.

Tổ chức này hiện dự báo ngân hàng trung ương sẽ mua 800 tấn vàng vào năm 2026, viện dẫn xu hướng đa dạng hóa dự trữ vẫn đang tiếp diễn và chưa có hồi kết.