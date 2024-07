Động thái Hoàng Thùy giữa liên hoàn đáp trả gây sốc từ Thanh Hằng

Trưa 19/7, Thanh Hằng có động thái liên quan đến lùm xùm của Hoàng Thùy trong thời gian qua. Phía đại diện của nữ siêu mẫu thông tin đã thông qua đại diện pháp lý của mình có văn bản chính thức gửi Sở Thông Tin và Truyền Thông TP. HCM và một số cơ quan chức năng có thẩm quyền khác để yêu cầu xử lý sự việc. Trong thời gian tới, các bên liên quan đến sự việc này không tìm được tiến nói chung thì phía Thanh Hằng sẽ tiến hành các động thái pháp lý cụ thể để bảo vệ mình và các chủ thể liên quan trước những thông tin tiêu cực.

Trên trang cá nhân, Thanh Hằng đích thân lên tiếng: "Xin chào tất cả quý vị. Lời đầu tiên cho Hằng xin lỗi những khán giả yêu mến Hằng đã bị xáo trộn tâm lý bởi ồn ào mấy ngày qua. Đồng thời, Hằng cũng xin lỗi các thương hiệu mà Hằng đang đồng hành, đã vô tình bị ảnh hưởng. Và Hằng cám ơn rất nhiều vì quý vị vẫn ở đây, tin tưởng và hiểu bản chất của sự việc. Sẽ sớm có câu trả lời thỏa đáng cho quý vị! Biết ơn và trân trọng".

Ngay lúc này, công chúng đổ dồn sự chú ý về phía Hoàng Thùy. Theo đó, trước khi Thanh Hằng lên tiếng, người đẹp quê Thanh Hóa có cập nhật mới trên trang cá nhân. Cô đăng lại story của người nhắc đến mình, đó là hình ảnh Hoàng Thùy mặc chiếc đầm trắng với tạo hình như cô dâu. Ngoài chia sẻ về công việc thì Hoàng Thùy không nhắc gì về lùm xùm của mình.

Đơn cử như tối 18/7, Hoàng Thùy bất ngờ livestream lộ diện. Trên livestream, Hoàng Thùy thoải mái nói chuyện, khi tương tác với ekip, lúc trả lời bình luận của netizen. Tuy nhiên, nàng hậu không đả động gì đến những ồn ào vừa qua mặc dù bên dưới phần bình luận nhiều cư dân mạng nhắc đến drama "giám khảo hụt" của cô. Khi có netizen bày tỏ sự ủng hộ thì Hoàng Thùy gửi lời cảm ơn. Theo Hoàng Thùy chia sẻ, cô thực hiện bộ ảnh để chuẩn bị tham gia một dự án với NTK Chung Thanh Phong.

Dù đã yên ắng không đụng chạm đến drama "giám khảo hụt" nhưng hiện tại các bài đăng trong chuỗi "chị chị em em - Hoàng Chè truyện" vẫn còn được giữ nguyên trên trang cá nhân của Hoàng Thùy.

Trên trang cá nhân, nàng hậu chỉ cập nhật về công việc. Còn những bài đăng ẩn ý trong drama "chị chị em em" hiện vẫn được giữ nguyên trên trang cá nhân của cô

Những ngày qua, Hoàng Thùy trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng bởi drama "giám khảo hụt" tại Miss Universe Vietnam 2024. Theo đó, người đẹp gốc Thanh Hóa lần lượt điểm tên Dược sĩ Tiến, Hương Giang và Thanh Hằng vào ồn ào.

Cho đến tối 17/7, trên trang cá nhân, Thanh Hằng chia sẻ hình ảnh bó hoa được tặng bởi chủ tịch Miss Universe Vietnam, kèm theo tấm thiệp có dòng chữ: "Mr.V really wants you" (tạm dịch: Ông V rất cần bạn - PV). Nhận được hoa từ chủ tịch cuộc thi, Thanh Hằng viết dòng trạng thái hài hước: "Cảm ơn chủ tịch Miss Universe Vietnam 2024. Anh quậy quá".

Động thái của Thanh Hằng nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng dòng chữ "really wants you" của vị chủ tịch như lời khẳng định sức nặng và vị trí của Thanh Hằng ở Miss Universe Vietnam năm nay. Đáng nói, cụm từ mà chủ tịch cuộc thi nhắn nhủ được netizen bàn tán vì nó như một lời đáp trả đầy ẩn ý cho dòng tin nhắn "Thanh Hang doesn't want" mà Hoàng Thùy chia sẻ trong bài tố trước đó.

Tối 18/7, Fanpage Miss Universe Vietnam công bố giám khảo chính thức tiếp theo, đó là Anntonia Porsild - Á hậu 1 Miss Universe 2023. Việc công bố Anntonia Porsild ngồi chấm thi tại Miss Universe Vietnam 2024 diễn ra ngay sau khi Hoàng Thùy livestream lộ diện sau ồn ào "giám khảo hụt". Dù không biết vô tình hay hữu ý nhưng động thái từ phía Miss Universe Vietnam khiến cư dân mạng đưa ra nhiều bàn luận.