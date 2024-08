Mới đây, gia đình ông bầu Đỗ Quang Hiển đã tổ chức sinh nhật cho con trai cả - thiếu gia Đỗ Quang Vinh. Trong bữa tiệc ấm cúng không thể thiếu sự góp mặt của thiếu gia thứ hai nhà bầu Hiển - Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Quang Vinh cùng bà xã - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Đỗ Mỹ Linh bế ái nữ đầu lòng trên tay, gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp, dáng vẻ hiền thục khi làm dâu hào môn. Nhưng động thái sau đó của phu nhân Chủ tịch CLB Hà Nội mới khiến dân tình bàn luận.

Đỗ Mỹ Linh chia sẻ bức ảnh chụp cùng anh chồng - Đỗ Quang Vinh - tại một bãi biển. Trong đó, Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Quang Vinh tỏ ra rất thân thiết, cô tạo dáng hơi nghiêng người về phía anh chồng, còn Đỗ Quang Vinh cũng đặt tay lên eo nàng hậu.

Hình ảnh chứng minh mối quan hệ thân thiết của cả hai. Đỗ Mỹ Linh viết: "Chúc mừng sinh nhật anh trai yêu. Tuổi mới chúc anh bản lĩnh, tự tin, chiến thắng mọi gian nan thử thách ạ. Thank you for always loving me (Cảm ơn anh vì đã luôn yêu thương em - PV)".

Đỗ Mỹ Linh khoe ảnh thân thiết với anh chồng gây chú ý

Gia đình bầu Hiển quây quần bên nhau

Về phía Đỗ Vinh Quang, anh cũng đăng ảnh ôm anh trai với lời nhắn nhủ: "Ngày đặc biệt chỉ mong 2 anh em sẽ luôn luôn kề vai sát cánh như bây giờ".

Từ trước khi kết hôn với Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang, Đỗ Mỹ Linh và anh chồng Đỗ Quang Vinh đã là anh em thân thiết. Cả hai thường xuyên có những tương tác trên mạng xã hội hay khi xuất hiện trên SVĐ Hàng Đẫy theo dõi Hà Nội FC thi đấu...

Cậu cả nhà bầu Hiển - Đỗ Quang Vinh (sinh năm 1989), hiện là Phó Chủ tịch kiêm Phó TGĐ Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB). Cuối năm 2019, Đỗ Quang Vinh công khai chuyện lên chức "bố" của 2 nhóc tì sinh đôi. Nhưng đến hiện tại Quang Vinh vẫn giấu kín danh tính mẹ của hai con khiến dân tình tò mò.