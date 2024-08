"Thái Lan có thể chơi đôi công với Nga còn ĐT Việt Nam thì phải an toàn trước đã!"

Ngày 5/9 tới, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu cực kỳ đáng chú ý với ĐT Nga. Trên BXH FIFA, tuyển Việt Nam kém xa đối thủ (hạng 115 vs hạng 33). Thời gian vừa qua, phong độ của ĐT Việt Nam cũng không tốt, đặc biệt dưới tay HLV Troussier.

Chính bởi thế, đã có nhiều ý kiến từ phía Nga, cho rằng việc ĐTQG của họ phải giao hữu với tuyển Việt Nam là vô ích, mất giá... Trước những luồng ý kiến này, BLV Quang Huy nói:

"Chắc chắn là Việt Nam và Thái Lan có trình độ kém tuyển Nga rồi. Nhưng rõ ràng là tuyển Nga họ cũng phải nhìn lại vì đâu có dễ để tìm được đối thủ cọ xát. Họ có lẽ cũng tính chán rồi, bên cạnh việc hai nước có quan hệ tốt, luôn luôn được đẩy mạnh thì còn một phần bởi họ không dễ tìm đối thủ.

Trong bóng đá thì luôn luôn có lời ra tiếng vào, ý này ý kia. Bây giờ họ cũng chỉ có thể tìm kiếm đối thủ từ các nước có quan hệ tốt thôi. Những phản ứng tiêu cực từ phía Nga cũng chỉ là một số ít thôi".

ĐT Nga ở đẳng cấp vượt trội khu vực Đông Nam Á.

Khi được hỏi, vậy giao hữu với 2 đối thủ yếu hơn hẳn là Việt Nam và Thái Lan, liệu ĐT Nga có thu hoạch được gì, BLV Quang Huy tiếp:

"Bất cứ cuộc cọ xát nào nếu biết cách tận dụng thì đều có lợi ích. Kể cả đá với đội yếu hơn hẳn, cứ cọ xát là tốt, Nga ít nhiều vẫn sẽ có những thu hoạch về chuyên môn thôi. Quan trọng là cách họ tận dụng thế nào thôi".

Với tuyển Việt Nam, rất nhiều người đang háo hức chờ ĐTQG chúng ta đấu với Nga. Nhiều ý kiến cũng nhận định rằng đây sẽ là trận đấu bổ ích cho thầy trò HLV Kim Sang-sik khi được đối đầu một địch thủ tầm thế giới.

Tuy nhiên trong quá khứ, một cầu thủ nổi tiếng của Việt Nam (giấu tên) từng tâm sự rằng, thời điểm anh và CLB chủ quản ra thi đấu giải châu Á cấp CLB và phải gặp những đội mạnh hàng đầu châu lục, gần như chẳng học hỏi được gì bởi chênh lệch quá lớn.

Trận Việt Nam gặp Nga đang nhận được sự chú ý lớn từ NHM và giới chuyên môn xem thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ thể hiện bộ mặt nào.

Vậy với ĐTVN trước Nga, liệu thầy trò HLV Kim Sang-sik có học hỏi được gì? BLV Quang Huy nêu ra sự khác biệt:

"Nhiều CLB của Việt Nam mình trước đây khi ra đá giải châu Á thì không có động lực, thậm chí có lúc còn bỏ giải cơ. Còn ĐTQG thì khác, dù biết trình độ chênh lệch nhưng người ta vẫn máu mê đá. Còn nhiều CLB Việt Nam khi đá giải châu Á ngày xưa, có khi thua từ trước khi bóng lăn rồi.

ĐTQG thì khác, có động lực rõ ràng. Nếu chuyên môn kém xa thì ĐTQG sẽ tìm cách bù đắp bằng tinh thần. Khi đó, có khi càng gặp đội mạnh thì tinh thần lại càng lên cao. Còn ở cấp CLB, nhiều đội Việt Nam có khi ra giải châu Á đã "buông súng" ngay từ đầu rồi. Miễn cưỡng phải thi đấu thì tâm trạng khác hẳn".

Nói về kết quả trận Việt Nam vs Nga, BLV Quang Huy cho rằng không nên đề cập nhiều bởi dễ gây áp lực cho tuyển thủ. Anh cũng nhận xét về sự khác biệt có thể xảy ra giữa cặp Việt Nam vs Nga và Thái Lan vs Nga:

"Chúng ta coi đây là cọ xát thôi, không nên nghĩ nhiều chuyện kết quả dễ gây áp lực cho các cầu thủ. Về phía Thái Lan, nếu họ chơi đôi công được với Nga thì tôi cũng không bất ngờ. Nhưng ĐT Việt Nam mình thì khác, không đá được như thế. Có lẽ chúng ta vẫn chơi an toàn trước đã".

HLV Kim Sang-sik sắp triệu tập ĐTVN cho 2 trận giao hữu FIFA Days tháng Chín tới, dự kiến tập trung ngày 30/8/2024. Theo kế hoạch, các trận đấu thuộc giải bóng đá quốc tế LPBank Cup 2024 diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào lúc 20h00 các ngày 5/9, 7/9 và 10/9/2024.

Về giá vé xem các trận đấu của ĐT Việt Nam gặp ĐT Thái Lan và ĐT Nga, sẽ có 4 mệnh giá là 200.000, 300.000, 400.000 và 500.000 đồng/vé. Người hâm mộ có thể đặt mua vé online từ 21/8 đến 2/9.