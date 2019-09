Động thái đầu tiên của Mina Phạm - vợ 2 đại gia Minh Nhựa sau khi bị nữ blogger Úc dằn mặt vì "chôm ảnh"

Không ló mặt thì thôi nhưng một khi ló mặt, vợ 2 đại gia Minh Nhựa liền khiến dân tình xôn xao hết mấy ngày liền. Hết vụ không đi dự đám cưới con chồng nhưng vẫn lên bar "đu đưa" xong tới bị đồn "chôm ảnh" người khác rồi photoshop... ghép mặt mình vào.



Chỉ trong thời gian ngắn khi vụ việc phanh phui ra, mọi thông tin đã đến tai Tara - nữ blogger nổi tiếng người Úc mà Mina Phạm được cho là đã "mượn hình". Ngay lập tức cô nàng kia đã có động thái "dằn mặt" cực gắt để gửi đến vợ 2 Minh Nhựa trên tài khoản 1,3 triệu followers.

Vợ 2 Mina chiếm spotlight của con chồng qua tin đồn "chôm ảnh" sống ảo.

Nói đi cũng phải nói lại, gỡ người ta ra để ghép mình vô hình sao cho giống thật như Mina không hề dễ.

Drama này ập tới, cô vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Vẫn up ảnh đẹp và caption so deep như mọi khi, nhưng mà dân tình tinh ý đã sớm phát hiện ra quả tóc ngắn là lạ.

Quả thật con gái ai cũng giống nhau cả thôi. Dù có lấy chồng đại gia thì cũng có những phút yếu lòng, tâm tư "trĩu nặng" phải nhờ đến việc cắt tóc để thay đổi tâm trạng.

Dường như đối với Mina Phạm, không gì là không thể.

Vợ hai Minh Nhựa sang chảnh hết nấc với quả đầu mới.

Cùng với những bức ảnh này, Mina để caption deep đến nức nở: "Sometimes what you want isn’t what you get, but what you get in the end is so much better than what you wanted." (Tạm dịch: Đôi khi cái bạn muốn không phải cái bạn có, nhưng cái bạn có vào cuối cùng sẽ tuyệt hơn cái bạn đã từng muốn).