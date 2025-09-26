Động thái đáng ngờ của Midu giữa lúc rộ tin mang thai con đầu lòng

Midu lần đầu công khai mối quan hệ tình cảm với thiếu gia Minh Đạt vào tháng 5/2024. Cô cho biết cả hai rung động với đối phương ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên. Midu chia sẻ ông xã là người sống tình cảm, luôn mang tới cảm giác an toàn.

Những ngày vừa qua, mạng xã hội rộ tin đồn Midu đang mang thai con đầu lòng sau khi kết hôn với chồng doanh nhân. Cư dân mạng liên tục soi ra loạt chi tiết bất thường, trong đó nữ diễn viên thường xuyên diện trang phục rộng thùng thình, đi giày bệt và hiếm khi để lộ trọn vóc dáng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Midu đăng tải loạt khoảnh khắc đời thường. Nữ diễn viên Thiên mệnh anh hùng gây chú ý khi chỉ chụp cận gương mặt tươi tắn, khoe nhan sắc rạng rỡ. Ngoài ra, nữ diễn viên sinh năm 1989 không chia sẻ gì thêm về nghi vấn đang được bàn tán rầm rộ. Động thái lạ này khiến cư dân mạng không khỏi bán tín bán nghi.

Midu vướng nghi vấn đang mang thai con đầu lòng sau hơn 1 năm kết hôn

Nữ diễn viên sinh năm 1989 mặc trang phục rộng khi đi sự kiện cùng ông xã

Thời gian gần đây, cô trung thành với giày dép bệt và đăng góc chụp giấu dáng. Đây là dấu hiệu thường thấy của các sao nữ khi mang thai

Giữa lúc vướng tin bầu bí, Midu đăng tải ảnh cận mặt và không tiết lộ gì thêm

Chồng của Midu sinh năm 1990, kém cô một tuổi, là con trai ông Trần Duy Hy – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc một doanh nghiệp nhựa lớn. Anh từng du học tại Mỹ, tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Đại học California và hiện giữ vị trí Giám đốc vận hành (COO) tại chi nhánh Nhựa Duy Tân ở Mỹ.

Sau đám cưới, Midu thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào, cho thấy cuộc sống hôn nhân viên mãn. Cả hai hiện đang tận hưởng thời gian vợ chồng son trong căn hộ cao cấp giữa trung tâm TP.HCM.

Sau khi kết hôn, Minh Đạt thường xuyên đồng hành cùng Midu ở các sự kiện

Midu từng chia sẻ với chúng tôi: "Từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã có cảm giác rất thân thuộc, mãi về sau này tôi mới biết đó chính là lúc nhận ra 'định mệnh'. Chúng tôi trải qua một hành trình cùng nhau vun đắp, tìm hiểu mới quyết định kết hôn. Tôi và anh như 2 người bạn đời, đồng hành, tôn trọng, ủng hộ và mang lại cảm giác thoải mái cho nhau.

Chúng tôi ở bên nhau mỗi ngày. Anh ấy là người giỏi về tính toán, logic còn tôi thiêng về nghệ thuật, chúng tôi như 2 mảnh ghép phù hợp trong cuộc sống của nhau. Anh là người hướng nội, tôi cũng thế nên chúng tôi có nhiều điểm tương đồng, cả hai thường dành thời gian ở nhà để chia sẻ cùng nhau, cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua".