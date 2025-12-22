Động thái của thương lái Trung Quốc khiến giá cau tươi lao dốc

Những ngày này, tại các vùng trồng cau trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, không khí thu hoạch không còn nhộn nhịp như đầu vụ. Nếu thời điểm đầu mùa, giá cau tươi được thương lái săn đón ở mức 40.000 - 50.000 đồng/kg, thì hiện nay đã "tụt dốc" xuống chỉ còn khoảng 10.000 - 12.000 đồng/kg.

Thậm chí, tại nhiều vựa thu mua, thương lái rất kén hàng. Họ chỉ chọn mua loại cau dài, quả đồng đều, đủ quy cách, riêng loại cau tròn quả nhỏ dù giá thấp cũng bị từ chối.

Chia sẻ với PV Tiền Phong , ông Phạm Xuân Tá - một thương lái chuyên thu mua cau tươi, trú xã Quảng Phú - cho biết, đầu vụ sức mua rất lớn, có ngày vựa của anh thu mua lên đến vài chục tấn. Tuy nhiên, hiện nay thị trường tiêu thụ chậm lại rõ rệt. “ Giờ tôi chỉ mua cầm chừng, lại phải kén hàng, chủ yếu chọn cau đẹp mới dễ xuất đi”, ông Tá nói.

Thương lái Trung Quốc kén hàng khiến giá cau giảm mạnh.

Theo các thương lái, cau tươi chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc để chế biến kẹo. Thời gian gần đây, các đầu mối phía Trung Quốc giảm nhập hàng khiến lượng cau tồn đọng trong nước tăng lên, buộc các vựa phải thắt chặt tiêu chuẩn đầu vào.

Ông Nguyễn Văn An - thương lái thu mua tại xã Cuôr Đăng - cho hay, đầu vụ khan hàng nên giá bị đẩy lên cao, tạo tâm lý phấn khởi cho người dân. Nay phía đối tác giảm "ăn hàng", vựa của anh buộc phải thu hẹp quy mô và chỉ lựa chọn hàng đạt chất lượng cao nhất.

Ông An cho biết hiện tại chỉ mua cau dài, không mua cau tròn.

Ghi nhận tại vườn của ông Đức ở xã Ea Ning, gia đình anh trồng xen khoảng 200 cây cau trong rẫy. Trung bình mỗi cây cho sản lượng 25-30kg quả.

Ông Đức tính toán: “Với mức giá 50.000-60.000 đồng/kg như đầu vụ thì lãi lớn, còn ở mức 10.000-12.000 đồng/kg như hiện nay, dù lợi nhuận không cao nhưng người trồng vẫn không bị thua lỗ vì chi phí chăm sóc cây cau không đáng kể”.

Thương lái chỉ mua cau tròn, loại trái đều và đẹp.

Tương tự, bà Lê Thị Vân ở xã Quảng Phú chia sẻ gia đình trồng xen 500 cây cau bao quanh diện tích rẫy cà phê và sầu riêng. “Thời điểm giá cao, người trồng rất phấn khởi vì có thêm nguồn thu nhập phụ rất khá. Hiện nay giá xuống thấp lại khó bán do thương lái kén chọn khiến bà con không khỏi lo lắng cho những vụ sau”, chị Vân bộc bạch.

Trao đổi với PV Tiền Phong , một lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đắk Lắk cho biết, cau không phải là cây trồng chủ lực, không nằm trong quy hoạch phát triển. Người dân chủ yếu trồng cau tận dụng hàng rào, bờ ranh để tăng thu nhập, song giá cả biến động mạnh, hiệu quả kinh tế chưa rõ ràng, do đó cần thận trọng, tránh mở rộng diện tích ồ ạt khi giá tăng.