Động thái của Bình An sau khi tung đoạn camera bị vợ "tác động vật lý" tại nhà ầm ĩ trên mạng hiện tại

Bình An và Á hậu Phương Nga là cặp đôi trẻ nhận được nhiều sự yêu mến từ cộng đồng mạng, người hâm mộ. Chuyện chẳng ai ngờ khi vừa qua, Bình An đã đăng đoạn camera đặt trong nhà lên MXH gây "bùng nổ". Đoạn clip ghi lại cảnh Bình An đang cởi trần khá thoải mái, ngồi ăn cùng vợ. Anh có động thái trêu đùa thì bất ngờ Á hậu Phương Nga quay sang "phản đòn" cực mạnh. Tiếng "bốp" vỗ vào người Bình An khiến anh và những người xem hơi giật mình. Bình An lườm vợ nhưng "3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều".

Bình An tung camera trong nhà gây xôn xao

Đoạn clip sau khi được chính Bình An đăng tải đã gây bão mạng. Bình An đùa vui bên dưới clip rằng mình đã phải chạy vào nhà vệ sinh để khóc sau cú đánh của vợ. Nhiều cô nàng vào comment "Hoá ra ở nhà, Á hậu cũng đánh chồng như tôi".

Chuyện đùa vui chẳng có gì đáng suy nghĩ, song một số người đã đẩy sự việc đi xa. Cho rằng Á hậu Phương Nga không nên "bạo lực" với chồng như vậy. Trước những phản ứng trái chiều, Á hậu Phương Nga đã lên tiếng.

Hình ảnh Phương Nga "tác đông vật lý" chồng gây bão mạng

Nàng hậu khẳng định bản thân không tức giận hay cọc tính, việc đánh lại chồng là do phản xạ tự nhiên chứ không phải cố ý. Bên dưới phần bình luận, Phương Nga còn tiết lộ bản thân bất ngờ, "dở khóc dở cười" vì clip của 2 vợ chồng viral khắp diễn đàn mạng sau 1 đêm.

Mới đây nhất, Bình An cũng có động thái mới. Anh đăng ảnh 2 vợ chồng đi chơi vui vẻ, trong ảnh Phương Nga còn tạo dáng như đang doạ Bình An đúng kiểu "nhà phải nóc". Người chồng này còn không quên đệm thêm 1 câu: "Tính cách thể hiện khá rõ qua cách pose dáng...". Hết đăng clip bị vợ đánh, còn đăng thêm ảnh thể hiện tính cách thật của vợ lên MXH, Bình An đang muốn "dập lửa" hay "thêm dầu vào lửa" đây? Dù sao đi nữa, mọi hoạt động trên MXH của đôi vợ chồng trẻ đều chỉ là đùa vui, troll nhau, không mang hàm ý "bóc phốt" đối phương. Mà nếu có, chắc chắn Bình An sẽ luôn nhận phần thua về mình vì... sợ vợ có gì sai!

Bức ảnh mới nhất của đôi vợ chồng trên Facebook Bình An

Nhiều bình luận hài hước được gửi đến bên dưới bức ảnh mới nhất của cặp vợ chồng.

- Chắc vẫn cay nên phải post hình dằn mặt.

- Chú thua chung cuộc đúng không?

- Có phản kháng nhưng không đáng kể.

- Ánh mắt ấy...

- Có gia trưởng mới lo được cho anh!

Bình An và Phương Ngan kết hôn vào tháng 10/2022. Sau 2 năm về chung nhà, cặp đôi vẫn được nhiều netizen yêu mến và dõi theo. Bình An nhiều lần gây chú ý khi comment dưới những bài đăng của các nhân vật nổi tiếng. Như khi Văn Hậu thông báo kết hôn hay lúc Anh Kiệt - bạn trai Hoa hậu Ý Nhi bị cộng đồng mạng dèm pha tình yêu, Bình An đều lên tiếng. Lúc thì hài hước, lúc lại là những chia sẻ quan điểm đầy nghiêm túc của người nhiều trải nghiệm... Bình An ghi điểm tuyệt đối trong mắt công chúng.

Về phần Phương Nga, cô từng chia sẻ nguyên tắc hôn nhân như sau:

"Chúng tôi có một nguyên tắc được đặt ra ngay từ những ngày đầu là luôn trung thực và cởi mở. Cứ đâu, làm gì hay suy nghĩ, quyết định gì mới thì cả hai cũng chia sẻ với đối phương. Tôi và An lắng nghe để thấu hiểu nhau, hạn chế những xích mích không đáng có. Kể cả từ lúc yêu đến khi kết hôn thì cả hai vẫn giữ những nguyên tắc này. Tôi vẫn vừa đi học vừa đi làm nên rất bận và An sẽ phải thông cảm. Tôi chắc chắn mình sẽ không nấu cơm nhiều như những người vợ khác được. Đối với tôi, làm vợ và làm chồng là bằng nhau nên cả hai phải san sẻ mọi thứ. Tôi thích rửa bát dọn dẹp còn Bình An thích nấu ăn nên sẽ là người vào bếp".