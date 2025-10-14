Động thái bất thường của mẹ và em ruột khi Ngân 98 bị bắt

Thông tin Ngân 98 (Võ Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1998) bị bắt tạm giam để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm đang nhận về sự chú ý từ cộng đồng mạng. Các thông tin về mẹ và em ruột cũng được nhắc đến vì 2 nhân vật này được cho là có liên quan đến sản phẩm giảm cân của Ngân 98.

Ngân 98

Lập công ty kinh doanh hàng giả, để mẹ ruột làm giám đốc

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Ngân 98 thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop, nhưng để người khác đứng tên làm giám đốc, trong đó có mẹ ruột. Thực tế, người chỉ đạo mọi hoạt động tài chính và kinh doanh là Ngân 98, mẹ ruột và các cá nhân khác chỉ là giám đốc trên hình thức.

Theo Cổng thông tin Quốc gia về doanh nghiệp, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ZuBu thành lập ngày 5/5/2021. Địa chỉ trụ sở chính tại 154 Phạm Văn Chiêu (phường Thông Tây Hội, TP. HCM), người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc hiện tại là cá nhân Trần Thị Ngọc Bích (sinh năm 1986).

Ngành nghề kinh doanh chính là Bán buôn thực phẩm. Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thuỷ sản, rau quả, cà phê, chè, đường; Bán buôn sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Bán buôn thực phẩm chức năng.

Thông tin về Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ZuBu

Tháng 5/2021 - khi mới thành lập, công ty này do bà Trần Thị Thạnh (sinh năm 1972) - mẹ ruột Ngân 98 giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật. Vốn điều lệ ban đầu của doanh nghiệp là 200 triệu đồng. Đến tháng 9/2022, công ty này tăng vốn lên 3 tỷ đồng nhưng tỷ lệ cổ đông góp vốn không được tiết lộ.

Từ khi thành lập đến nay, doanh nghiệp này đã có nhiều lần thay đổi chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật lần lượt là các cá nhân sau: Trần Thị Thạnh, Phạm Xuân Oai, Trần Thị Ngọc Bích.

Vị trí chủ doanh nghiệp cũng liên tục thay đổi qua nhiều cá nhân và đến hiện tại, bà Trần Thị Thạnh vẫn là chủ sở hữu.

Em ruột cũng tham gia quảng cáo giảm cân, có động thái lạ sau khi chị gái bị bắt

Sau khi chị gái bị bắt tạm giam và khởi tố, Phương Anh - em ruột của Ngân 98 cũng bất ngờ có động thái đáng chú ý.

Vào trưa 13/10, Phương Anh đăng clip vui vẻ hát nhép theo nhạc trên tài khoản TikTok có 230k người theo dõi. Dù nhiều cư dân mạng để lại nhiều bình luận nhắc đến Ngân 98 nhưng Phương Anh chưa có bất kỳ phản hồi nào.

Hình ảnh mới được Phương Anh - em của Ngân 98 chia sẻ

Hiện Phương Anh hoạt động trên MXH như một cá nhân có nhiều người theo dõi. Ngoài livestream, Phương Anh còn bán hàng online sản phẩm làm đẹp, đồ ăn vặt và từng đăng ảnh, clip về sản phẩm giảm cân mà chị gái kinh doanh.

Được biết em ruột Ngân 98 sinh năm 2005 là người chuyển giới. Phẫu thuật chuyển giới được thực hiện vào năm 2023 - khi Phương Anh 18 tuổi và cái tên Võ Trần Phương Anh bắt đầu được sử dụng sau khi phẫu thuật.

Trên các tài khoản MXH, Ngân 98 cũng có nhiều chia sẻ ý kiến về việc chuyển giới của em. Cô cho biết bản thân và gia đình vẫn sẵn sàng tôn trọng quyết định của Phương Anh.

(Tổng hợp)