Đồng Phục Bốn Mùa – Cùng doanh nghiệp vượt qua "cơn bão" suy thoái kinh tế

Doanh nghiệp khó khăn bủa vây vì suy thoái kinh tế

Thế giới đang đứng trước một cuộc khủng hoảng kinh tế, Việt Nam cũng không phải là một ngoại lệ.

Theo dự đoán, tác động của cuộc khủng hoảng tới nền kinh tế nước ta sẽ còn kết dài đến hết năm 2023, gây ra tác động không mấy tích cực đối với các doanh nghiệp lớn nhỏ: Lãi suất cho vay tăng, sức mua của người dân giảm dẫn đến giảm doanh thu, nhiều ngành kinh doanh đóng băng...

Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải có các giải pháp để duy trì hoạt động kinh doanh, nỗ lực vượt khó trong bối cảnh kinh tế suy thoái. Và một trong những giải pháp được nhiều doanh nghiệp lựa chọn đó là thắt chặt chi tiêu, cắt giảm mọi chi phí đến mức thấp nhất.

Đồng Phục Bốn Mùa – cùng doanh nghiệp vượt qua thách thức

Hiểu được những khó khăn mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành F&B và dịch vụ, Đồng Phục Bốn Mùa đã mang đến dự án Hand By Hand với mong muốn cùng doanh nghiệp vượt qua thời điểm kinh tế khó khăn.

Đồng Phục Bốn Mùa là xưởng sản xuất đồng phục khép kín, may nhanh 24H – bảo hành 24 tháng với gần 13 năm kinh nghiệm. Luôn sát cánh cùng các doanh nghiệp ngay từ thuở sơ khai mới thành lập, khi quy mô công ty còn nhỏ thông qua việc nhận may đồng phục với số lượng nhỏ lẻ chỉ từ 5 chiếc đến khi doanh nghiệp phát triển lớn mạnh, mở rộng quy mô cần hàng nghìn, hàng vạn chiếc áo cho nhân viên. Đồng Phục Bốn Mùa vẫn luôn ở bên và đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần nhỏ bé của mình đưa thương hiệu vươn cao, vươn xa hơn nữa.

Với dự án Hand By Hand, Đồng Phục Bốn Mùa sẽ mang đến chương trình ưu đãi cực lớn với Combo Giá Hủy Diệt trước nay chưa từng có – Áo phông và tạp dề chỉ từ 129K, đã bao gồm 1 hình in/1 vị trí áo hoặc tạp dề. Điều này giúp doanh nghiệp tiết kiệm đến 35% chi phí khi đặt đồng phục so với thông thường.

"Cũng là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, vì vậy Đồng Phục Bốn Mùa hiểu rõ những khó khăn mà các doanh nghiệp gặp phải trong thời kỳ suy thoái kinh tế hiện nay. Chính vì vậy, chúng tôi đã ngay lập tức triển khai dự án Hand By Hand với mong muốn hỗ trợ và kề vai sát cánh cùng các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành F&B và dịch vụ vượt qua thời điểm này"- CEO Lê Thị Thoa của Đồng Phục Bốn Mùa chia sẻ.

Đồng thời, các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ lên thiết kế hoàn toàn miễn phí mẫu áo đồng phục theo chuẩn nhận diện từ màu sắc, logo, hình in… vừa ấn tượng vừa mang đậm dấu ấn thương hiệu. Được tư vấn lựa chọn kiểu dáng, chất liệu, các set đồng phục phù hợp với từng ngành nghề mà vẫn nổi bật so với đối thủ. Bên cạnh đó, với xưởng sản xuất khép kín ngay tại nội thành sẽ tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu may nhanh – may gấp, đảm bảo chất lượng sản phẩm trong từng khâu sản xuất.

Đồng phục – Nhỏ nhưng có võ

Nhiều người thường bỏ qua việc trang bị đồng phục công ty của mình bởi họ nghĩ rằng trang bị đồng phục là điều lãng phí. Tuy nhiên, đồng phục lại là công cụ quan trọng giúp nâng cao hình ảnh doanh nghiệp và quảng bá thương hiệu một cách hiệu quả.

Đồng phục giúp xây dựng hình ảnh doanh nghiệp chỉn chu, chuyên nghiệp: Khi nhìn vào một doanh nghiệp với đội ngũ nhân viên đều mặc đồng phục, bất cứ ai cũng cảm thấy có thiện cảm và tạo được lòng tin với khách hàng, đối tác.

Đồng phục là phương pháp quảng cáo, marketing hiệu quả với chi phí tiết kiệm: Nhân viên mặc đồng phục tiếp cận đến 100 người đồng nghĩa với việc hình ảnh doanh nghiệp được quảng bá đến 100 người một cách tự nhiên. Đây như một tấm biển quảng cáo di động miễn phí và hiệu quả có ở bất cứ mọi nơi.

Đồng phục còn là cầu nối tạo sự gắn kết nội bộ: Tất cả nhân viên khi cùng nhau khoác lên mình bộ đồng phục, có cùng màu cờ sắc áo sẽ tự nhận thức được mình là một phần của tập thể, từ đó xóa bỏ mọi khoảng cách và thêm đồng lòng, thêm đoàn kết.

Với dự án Hand By Hand, Đồng Phục Bốn Mùa hy vọng sẽ góp một phần nhỏ cùng các doanh nghiệp vượt qua "cơn bão" khủng hoảng và trở thành người bạn đáng tin cậy của doanh nghiệp trên mọi chặng đường.

Đồng Phục Bốn Mùa – Xưởng may nhanh 24H – Bảo hành 24 tháng

Địa chỉ: Số 33 Ngõ 102 - Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân – Hà Nội

Hotline: 0969 228 488

Website: https://dongphucbonmua.com/.