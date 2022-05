Đồng nhân dân tệ Trung Quốc giảm giá mạnh

Các nhà đầu tư trên toàn cầu đã vội vã hạ mức dự báo về đồng nhân dân tệ do tâm lý bi quan sau khi Trung Quốc phong tỏa kéo dài ở nhiều thành phố lớn để ngăn chặn sự lây lan của làn sóng virus biến thể Omicron, trong bối cảnh kỳ vọng việc Mỹ sẽ tăng mạnh lãi suất vào đầu tháng 5.

Trước khi mở cửa thị trường phiên giao dịch cuối cùng của tháng 4, ngày 29/4, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) ấn định tỷ giá tham chiếu cho đồng nhân dân tệ ở mức thấp nhất trong vòng 1,5 năm, là 6,6177 CNY, giảm 549 pip hay 0,83% so với mức 6,5628 của phiên liền trước.

Theo các nhà phân tích và thương nhân, tỷ lệ lãi suất tham chiếu của PBOC tuần qua hầu hết phù hợp với dự đoán thị trường, và bất kỳ sự khác biệt lớn nào giữa dự báo của họ và mức tỷ giá tham chiếu mà PBOC ấn định đều được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ để tìm manh mối về những thay đổi có thể xảy ra trong chính sách ngoại hối.

Trên thị trường giao ngay phiên 29/4, đồng nhân dân tệ nội địa (CNY) buổi sáng suy yếu xuống mức 6,6520, mức thấp nhất kể từ ngày 5 tháng 11 năm 2020, sau đó CNY đảo chiều hồi phục vào cuối phiên, kết thúc phiên ở mức 6,399 CNY. Tính chung trong tháng 4, CNY giảm 4,39%. Mức giảm giá này lớn hơn đợt PBOC có động thái phá giá đồng nội tệ vào năm 2015, gây ra cơn hoảng lọan trên các thị trường toàn cầu, và cũng lớn hơn đợt mất giá trong năm 2018 sau căng thẳng liên quan đến cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung do chính quyền Tổng thống Donald Trump khởi xướng.

Trên thị trường nước ngoài, đồng nhân dân tệ (CNH) phiên này được giao dịch ở mức 6,61 CNH/USD. Tính chung trong tháng 4, đồng CNH giảm 3,75%, mức giảm hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 8 năm 2019, khi căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới gia tăng.

Tỷ giá CNY/USD.

Đồng nhân dân tệ trải qua tháng mất giá kỷ lục khi kinh tế Trung Quốc ngấm tác động từ các đợt phong tỏa nghiêm ngặt, cùng với đó là việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất, đẩy giới đầu tư toàn cầu bán mạnh cổ phiếu, trái phiếu Trung Quốc.

Sự biến động mạnh của tỷ giá nhân dân tệ ở phiên cuối tháng 4, cụ thể là giảm sâu vào đầu phiên sau đó quay đầu tăng vào cuối phiên, diễn ra sau khi Trung Quốc đưa ra cam kết đẩy mạnh các biện pháp nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế trong nước, hối thúc bộ, ngành, các cấp chính quyền nỗ lực hơn nữa nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề ra trong năm 2022. Nhà chức trách Trung Quốc cũng tuyên bố tăng hỗ trợ thị trường bất động sản đang gặp khó, sử dụng mọi hình thức, công cụ về tiền tệ.

Tuyên bố này ngay lập tức giúp thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày 29/4, với chỉ số CSI 300 chốt phiên tăng 2,43%. Tuy nhiên, tác động lan tỏa tới thị trường tiền tệ là không nhiều.

Zhang Zhiwei, nhà kinh tế trưởng thuộc Pinpoint Asset Management, cho biết: "Thông điệp quan trọng nhất (từ Chính phủ Trung Quốc) là thay đổi ưu tiên chính sách".

Đồng nhân dân tệ mất giá do một số nguyên nhân. Đó là việc kinh tế nước này đang gặp thách thức từ diễn biến dịch COVID-19. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) mới đây đã hạ dự báo tăng trưởng năm 2022 của Trung Quốc từ 4,8% xuống 4,4%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu khoảng 5,5% mà Bắc Kinh đề ra. Kế đến, giới đầu tư nước ngoài đẩy mạnh bán ra cổ phiếu và trái phiếu Trung Quốc, khi FED tăng lãi suất, tạo ra sức hấp dẫn lớn hơn đối với các khoản đầu tư vào trái phiếu chính phủ Mỹ

"Trong vài tuần qua, ưu tiên hàng đầu (của Trung Quốc) dường như là ngăn chặn các đợt bùng phát virus biến thể Omicron. Bây giờ, mục tiêu là cân bằng giữa các đợt bùng phát dịch bệnh và tăng trưởng kinh tế.", ông Zhiwei cho biết.

Các thông điệp chính thức từ Chính phủ nước này đã mang lại một số ‘cứu trợ’ cho thị trường tài chính, sau khi nhiều nhà đầu tư đặt ra nghi ngờ về việc Trung Quốc đạt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5,5% trong năm nay hay không, khi làn sóng phong tỏa chống COVID-19 gây ra ảnh hưởng đến hoạt động trong mọi lĩnh vực.

Trong khi ngân hàng trung ương nước này vẫn chưa tỏ ra khó chịu trước sự trượt giá gần đây của đồng nhân dân tệ, mặc dù đã giảm lượng ngoại hối mà các ngân hàng phải trích lập dự trữ vào đầu tuần này, một số nhà đầu tư lo ngại rằng chính quyền có thể sớm can thiệp vào bất cứ lúc nào.

Một số nhà giao dịch cho biết họ đã nhận được ngày càng nhiều câu hỏi từ các khách hàng doanh nghiệp về việc thanh lý lượng USD nắm giữ vào thứ Sáu (29/4).

Các nhà phân tích của Citi cho biết: "Chúng tôi thừa nhận rằng sự sụt giảm mạnh đối với CFETS (chỉ số đồng nhân dân tệ) khó có thể xảy ra nếu cán cân thương mại giảm mạnh hoặc thâm hụt dịch vụ gia tăng", "Nhưng với việc đồng USD tăng giá trên diện rộng, tỷ giá CNH/USD có thể đẩy về vùng 6,80-6,85 CNH."

Chỉ số CFETS – so sánh nhân dân tệ với rổ các đồng tiền đối tác thương mại chủ chốt – hiện đứng ở mức 103,24, tăng 0,76% từ đầu năm đến nay. Con số đó so với mức giảm 3,5% của đồng nhân dân tệ so với đồng đô la Mỹ tính đến thời điểm hiện tại, với hầu hết sự sụt giảm diễn ra trong hai tuần qua.

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hôm thứ Sáu (29/4) đã đóng cửa thêm các phòng tập thể dục, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim và các khu chung, với việc các nhà chức trách tăng cường truy vết để ngăn chặn sự bùng phát dịch COVID, trong thành phố Thượng Hải tiếp vẫn tiếp tục đợt phong tỏa kéo dài đã hơn một tháng.

Tham khảo: Refinitiv

https://cafef.vn/dong-nhan-dan-te-trung-quoc-giam-gia-manh-20220502004624554.chn