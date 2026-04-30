Dòng người xếp hàng dài trong nắng sớm, vào viếng Lăng Bác ngày 30/4

Từ sáng sớm ngày 30/4, khu vực quanh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ghi nhận dòng người xếp hàng dài chờ vào viếng. Trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, lượng người đổ về tăng hơn so với ngày thường, nhiều người có mặt từ sớm để tránh đông và nắng gắt về trưa.

Thời tiết buổi sáng khá thuận lợi, trời có nắng nhưng không quá gay gắt, không khí vẫn mát mẻ nên việc chờ đợi diễn ra tương đối dễ chịu. Dòng người di chuyển chậm, trật tự, theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Ngay từ sáng sớm, hàng vạn người dân đã có mặt để xếp hàng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Giữa ánh nắng nhẹ đầu ngày, hàng người kiên nhẫn chờ vào viếng Lăng Bác trong sự trật tự và thành kính.

Dòng người nối dài trong trật tự, lặng lẽ tạo nên khung cảnh đặc biệt giữa lòng Thủ đô

Một buổi sáng 30/4 bình dị nhưng đậm dấu ấn lịch sử tại Quảng trường Ba Đình.

Hơn 9h, dòng người vẫn xếp hàng dài. Trước khi vào, khách tham quan được hướng dẫn gửi những vật dụng không cần thiết tại quầy, không mang theo đồ ăn, thức uống.

Gia đình anh H. (đến từ Ninh Bình) cho biết tranh thủ kỳ nghỉ lễ đưa các con ra Hà Nội tham quan và vào Lăng viếng Bác. "Gia đình tôi đi từ sớm, thấy thời tiết hôm nay khá dễ chịu nên việc xếp hàng cũng không quá vất vả. Gia đình mình sẽ ở lại hết ngày mai (1/5) tranh thủ đưa các con đi chơi một số địa điểm như Hồ Gươm, bảo tàng ở Hà Nội trước khi trở về", anh chia sẻ.

Trong khi đó, một nhóm bạn trẻ đến từ các trường đại học tại Hà Nội cho biết đây là dịp để vừa tham quan, vừa tìm hiểu thêm về lịch sử. "Bọn mình tranh thủ dịp nghỉ lễ rủ nhau đến đây từ sớm để trải nghiệm không khí ngày 30/4. Dù phải xếp hàng khá lâu nhưng ai cũng thấy đáng vì đây là lần đầu được vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng dịp lễ lớn," một bạn nói.

Dù phải xếp hàng chờ đợi để được vào Lăng viếng Bác nhưng mọi người đều thấy ý nghĩa và xứng đáng

Nhiều em nhỏ cũng được cha mẹ đưa vào thăm Lăng Bác trong ngày nghỉ lễ 30/4

Trong khi đó, bạn Phạm Đình Duy (quê Ninh Bình) cho biết, "mình và bạn từ Chương Mỹ di chuyển đến Lăng Bác từ sớm để xếp hàng. Dù phải chờ đợi một khoảng thời gian mới được vào trong nhưng mình thấy rất ý nghĩa khi có mặt tại đây trong ngày 30/4 này".

Ghi nhận chung cho thấy dù lượng người đông, nhưng không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy. Nhiều người chuẩn bị sẵn nước uống, mũ nón để chủ động hơn trong quá trình xếp hàng chờ vào viếng.

Sau khi kết thúc chuyến viếng thăm, nhiều gia đình và du khách tranh thủ dừng lại tại khu vực Quảng trường Ba Đình để chụp ảnh lưu niệm.

Nhiều bạn trẻ trong tà áo dài truyền thống tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm bên ngoài Quảng trường Ba Đình, tạo nên khung cảnh vừa trang nghiêm vừa rực rỡ sắc màu trong ngày lễ.

Trước khung cảnh trang nghiêm của Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều người ghi lại những bức hình kỷ niệm trong không khí nhẹ nhàng, trật tự, như một cách lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ của ngày lễ.

Các cặp đôi cũng tranh thủ lưu lại khoảnh khắc bên nhau tại Quảng trường Ba Đình, trong đó có những người mặc quân phục chỉnh tề, ánh lên niềm tự hào, tạo nên khung cảnh vừa trang nghiêm vừa ấm áp trong ngày lễ.

Tại Phố Độc Lập, đông đảo bạn trẻ trong tà áo dài trắng đã có mặt từ sớm, chụp ảnh lưu niệm và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong không khí ngày lễ.