Đông Nam Á 'tranh giành' suất mua tiêm kích KF-21

Thông tin này được đăng tải trên trang Global e-News của Hàn Quốc. Như bài báo đã nêu, quyết định của Indonesia bắt đầu các cuộc đàm phán mới về việc mua 16 tiêm kích KF-21 Block-2 do một yếu tố bên ngoài - đó là việc Philippines đã bắt đầu xem xét khả năng mua chúng.

Vấn đề không chỉ là lấp đầy khoảng trống về năng lực chiến đấu, mà còn là tính toán chiến lược để đảm bảo các suất sản xuất. Với việc Philippines xem KF-21 là một trong những ứng cử viên chính trong dự án máy bay chiến đấu đa năng, nỗi lo ngại ngày càng gia tăng ở Indonesia rằng họ có thể bị bỏ lại phía sau trong danh sách chờ.

Mặc dù quốc gia này vẫn gặp khó khăn trong việc đóng góp phần kinh phí phát triển KF-21, nhưng phương pháp phổ biến hiện nay là ký hợp đồng mua các phiên bản máy bay hiện có để đảm bảo quyền ưu tiên trong sản xuất.

Bước đi này được giải thích bởi cả mong muốn không làm gián đoạn quá trình hiện đại hóa Không quân Indonesia, vốn đã bắt đầu bằng việc mua tiêm kích Rafale, và cả mong muốn duy trì kênh hợp tác công nghiệp quốc phòng với Hàn Quốc.

Phiên bản Block-2, đang được Indonesia xem xét, là bước tiến tiếp theo sau Block-1, hiện đang được bàn giao cho Không quân Hàn Quốc.

Block-1 chủ yếu tập trung vào các nhiệm vụ không đối không, trong khi Block-2 là phiên bản đa năng hoàn chỉnh với khả năng tấn công các mục tiêu mặt đất, thông qua việc tích hợp các loại vũ khí chính xác, cũng như hệ thống radar và tác chiến điện tử được cải tiến.

Nguyên mẫu máy bay chiến đấu KF-21 Boramae.

KF-21 là tiêm kích siêu âm hai động cơ, dài 13 m, cao 4,5 m và sải cánh 14 m. Máy bay này dự kiến sẽ được sản xuất với các phiên bản dành cho phi hành đoàn một người và hai người.

Đây là dự án hợp tác giữa Hàn Quốc và Indonesia, với tỷ lệ góp vốn lần lượt là 80% và 20%. Ban đầu, Indonesia đồng ý đóng góp 20% tổng chi phí phát triển để đổi lấy hai nguyên mẫu và công nghệ sản xuất tại nước này.

Tuy nhiên trong quá trình phát triển, Indonesia liên tục trì hoãn việc thanh toán phần đóng góp của mình, dẫn đến việc nhiều lần rút khỏi dự án rồi tham gia trở lại.

Tháng 6 năm 2024, có thông tin cho rằng Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) đã ký hợp đồng trị giá 1,4 tỷ USD với Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KAI) để sản xuất 20 máy bay KF-21. Kế hoạch ban đầu dự kiến sản xuất 40 chiếc vào năm 2028 và 120 chiếc vào năm 2032.

Trong tương lai, Hàn Quốc dự định nâng cấp dần dần KF-21 lên cấp độ máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm hoàn chỉnh . Để đạt được mục tiêu, họ dự định cải tiến các cảm biến, hệ thống tác chiến điện tử, công nghệ tàng hình và tích hợp vũ khí vào các khoang bên trong.

Philippines đã bày tỏ sự quan tâm đến KF-21 vào tháng 5 năm 2024. Tuy nhiên chưa có thông báo chính thức nào về việc mua sắm. Các đối thủ cạnh tranh của KF-21 bao gồm F-16V của Lockheed Martin (Mỹ) và JAS 39 Gripen của Thụy Điển.