Ngày 7-4, Công an phường Trảng Dài (Đồng Nai) đang tạm giữ đối tượng Lê Phước Danh (SN 2007, quê Cà Mau) để điều tra liên quan việc dùng dao gây thương tích cho người khác.

Đối tượng Danh

Trước đó, vào tối 4-4, Danh cùng một số người bạn tụ tập ăn nhậu tại phòng trọ của anh Hồ Anh Mẫn (SN 1994, tạm trú phường Trảng Dài).

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, cả nhóm di chuyển ra khu vực vườn tràm gần đó để tiếp tục uống rượu. Trong lúc ăn uống, giữa Danh và anh Mẫn xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhưng được can ngăn nên chưa dẫn đến xô xát, Danh bỏ đi sau đó.

Trên đường rời khỏi hiện trường, do bực tức, Danh quay lại với một con dao tự chế mang theo trong người. Khi gặp lại anh Mẫn, hai bên tiếp tục xảy ra cự cãi, dẫn đến xô xát.

Tại đây, Danh đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất.

Sau khi gây án, Danh đã đến Công an phường Trảng Dài đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi. Được biết, đối tượng có một tiền án về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 2-2026.



